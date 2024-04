Contato pessoal ainda importa ao negociar aluguel de imóvel

São Paulo

A tecnologia acelera etapas e facilita o processo de escolha de um imóvel, mas muita gente ainda sente mais segurança com a presença em algumas fases, como a conclusão do negócio. Segundo um estudo da Loft, startup de soluções para imobiliárias, 57% das pessoas preferem que a entrega da documentação seja feita em mãos.

O levantamento, feito em parceria com a Offerwise, empresa de pesquisas de mercado com foco na América Latina, ouviu mil pessoas que se mudaram nos últimos dois anos ou se mudarão nos próximos dois.

Em geral, visualizar fotos e a localização dos imóveis, pesquisar preços e estabelecer o primeiro contato com o proprietário são etapas em que o online se sobressai. Já o presencial é mais popular também nas fases de conhecer a casa ou apartamento e de efetivar a compra ou locação.

"Há uma mescla: a tecnologia ajuda em alguns pontos, mas, como é uma decisão importante na vida das pessoas, elas sentem mais segurança no presencial em grande parte dessa jornada", diz Fábio Takahashi, gerente de dados da Loft.

Para Lucas Lima, diretor-geral do Quinto Andar no Brasil, a digitalização torna o processo mais fluido do início ao fim, tanto para o proprietário quanto para o inquilino ou comprador.

"Quando a gente começou a companhia [em 2013], não era uma prática de mercado você tirar fotos muito detalhadas do apartamento", conta. "Mas o potencial inquilino não deveria ter que sair da casa dele para chegar na visita e descobrir que o azulejo da cozinha está quebrado. A gente também tem que colocar a foto do azulejo quebrado."

A plataforma do Quinto Andar mostra anúncios únicos, sem duplicidade, com informações completas e fotos que seguem um padrão. "O preço também é correto. E, se a informação que o proprietário submete está errada, a gente a completa com nossa base de dados."

Com 12% das menções, a empresa foi considerada a melhor imobiliária na pesquisa Datafolha que ouviu 1.008 pessoas das classes A e B sobre os serviços da cidade de São Paulo.

Quinto Andar tem como meta futura transformar-se em uma plataforma de imobiliárias - Divulgação/Quinto Andar

O site e o aplicativo contemplam também o agendamento de visitas e de negociação e tanto o contrato quanto a escritura são digitalizados. Em 2023, foram fechados mensalmente cerca de 12 mil contratos de aluguel e 1.400 de compra e venda.

Apesar do foco no online, o diretor-geral do Quinto Andar reconhece que o aspecto emocional presente nas jornadas de busca de um imóvel e de mudança impede que o processo seja totalmente

automatizado.

"A gente entende que é importante ter um componente humano nessa relação, no momento certo", diz Lima, em referência aos fotógrafos, vistoriadores e corretores, além de especialistas de negociação e financiamento.

Pensando nisso, a empresa tem investido em parcerias com imobiliárias, que podem utilizar as ferramentas e aproveitar os padrões e algoritmos do site e, em contrapartida, dividem com o Quinto Andar a comissão das transações fechadas pela plataforma.

"Dessa forma, os parceiros podem focar no que eles fazem de melhor, que é o contato com o consumidor final. Sempre vai ter uma parte do mercado que vai continuar querendo ter o relacionamento majoritariamente offline."

A próxima etapa da companhia, segundo Lima, é transformar-se em uma plataforma de imobiliárias.

