Rede de atacarejo faz 50 anos e ganha loja com autosserviço

São Paulo

Foram nove edições do prêmio OMSP Serviços, a partir de 2016. Desde o início da série histórica, o resultado se repete: para os paulistanos das classes A e B ouvidos pelo Datafolha, o Assaí é o melhor atacadista.

Neste ano, a rede foi citada por 49% dos entrevistados, quatro pontos percentuais acima do índice registrado em 2023. Entre os moradores da zona leste, região onde a marca surgiu, há 50 anos, as menções chegam a 61%.

Para celebrar o cinquentenário, o Assaí inaugurou, em março último, a primeira loja de atacado com autosserviço do país. A nova unidade tem 7.100 m² e está localizada na zona norte de São Paulo, no mesmo endereço de uma antiga loja do Makro, que foi aberta em 1972, dois anos antes do primeiro Assaí.

Rede de atacarejo Assaí - Paulo Whitaker - 30.nov.22/Reuters

Segundo o diretor do Assaí, Sergio Leite, muita coisa mudou em cinco décadas. Nascidas para abastecer pequenos e médios comerciantes, que não conseguiam comprar por atacado das grandes indústrias, as lojas tinham estoques compostos de caixas fechadas, com várias embalagens, ou potes grandes, como grandes frascos de temperos e molhos dirigidos a restaurantes e lanchonetes.

"As unidades eram muito simples, sem ar-condicionado, e não havia seções de hortifrúti ou açougue. Ficavam sempre em locais periféricos ou junto a vias de fácil acesso, como as marginais. E só se vendia para CNPJ", lembra o executivo.

No período de hiperinflação, quando era importante garantir as compras do mês de uma vez só, muita gente arrumava um jeitinho de economizar, tomando emprestado o CNPJ de um amigo ou parente.

Logo ficou claro que havia uma oportunidade a explorar, e os atacadistas foram se moldando às novas demandas. Nos anos 1990, nascia oficialmente o atacarejo, setor que já responde por metade das vendas de produtos do varejo alimentar, segundo a Nielsen, e está presente em 72% dos lares brasileiros.

"A cada quatro domicílios brasileiros, um frequenta nossas lojas. Esse novo formato passou a beneficiar quem faz as compras para a própria casa, mas não deixou de lado os pequenos comerciantes, inclusive vendedores ambulantes. Eles continuam sendo 45% do nosso faturamento e são os clientes com maior recorrência, pois nós somos os estoques deles", conta o diretor.

Com 290 lojas pelo país, sendo 39 na capital paulista, o Assaí passa por um projeto ambicioso de expansão. Nos últimos três anos, 115 pontos abriram as portas —somente em 2023, 42 novas unidades foram inauguradas no estado de São Paulo.

As lojas novas já abrem as portas com área mais ampla e formato completo, que inclui açougue, balcão de frios com fatiadoras rápidas de grande capacidade e padaria com produção própria. Só uma coisa não mudou com o tempo: as enormes prateleiras até o teto, que garantem o estoque gigantesco.

ASSAÍ

49% das menções

Fundação

1974

Unidades

39 na capital paulista, 290 no país

Funcionários

80 mil

Faturamento

R$ 72,8 bilhões (2023)

Crescimento

22% (em relação a 2022)