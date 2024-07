Bauducco vence como melhor marca de biscoito e torrada, aponta Datafolha

São Paulo

De crocância a Bauducco entende. A marca continua imbatível n’O Melhor de São Paulo nas categorias torrada (pentacampeã, com 63%, seu melhor índice histórico) e biscoito (tricampeã, com 29%).

"A Bauducco foi pioneira entre as torradas e é líder há décadas. Atualmente, além das tradicionais, temos a linha Toast, que permite consumo fora do lar", conta Luís Fernando Iannini, diretor de marketing. "Entre os biscoitos, temos grande foco em categorias de maior valor agregado e somos líderes em quatro delas: cookies, wafers, choco biscuit e o biscoito de champanhe."

Segundo o executivo, a marca passou por uma renovação na identidade visual. "Nosso desafio foi o de conectar a Bauducco às novas gerações, buscando a percepção que os consumidores tinham da marca. Demos mais destaque a elementos característicos, como o amarelo, que agora está mais vivo."

O olhar para a juventude levou a uma parceria com a Netflix para o lançamento da terceira temporada de "Bridgerton", série baseada nos livros de Julia Quinn. "Lançamos em edição limitada o Choco Biscuit Bridgerton, estampado com uma coroa", diz.

Em São Paulo, a Casa Bauducco na esquina da avenida Paulista com a rua Augusta ganhou cenários inspirados na série, incluindo uma sala instagramável para quem comprasse um combo especial na cafeteria. O local tinha ainda um totem que transformava uma foto do fã em um avatar inspirado na série. "A imagem era revelada do lado de fora do café, em um painel de LED", afirma.