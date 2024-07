Camil é a melhor marca para arroz e feijão, aponta pesquisa Datafolha

São Paulo

Romário e Bebeto, Paula e Hortência, Romeu e Julieta, Batman e Robin… não importa. Nenhuma dupla fica tão bem juntinha e misturada quanto o arroz e o feijão.

E os paulistanos das classes A e B preferem que ambos sejam da mesma marca, a Camil. É o que mostra a mais recente pesquisa Datafolha para O Melhor de São Paulo. Até os números são parecidos: o arroz atingiu 39%, enquanto o feijão registrou 40% —os dois são hexacampeões em suas categorias.

"A Camil tem suas raízes na tradição de mais de 60 anos em oferecer qualidade e variedade. Como líder da categoria desde 1963, a marca apresenta a maior diversidade de produtos, que atendem a diferentes gostos e necessidades", afirma Juliana Conti, gerente de marketing da Camil Alimentos.

Cada grão tem 14 variações. Fazem parte do portfólio, por exemplo, o arroz branco, o parboilizado ou, na linha gourmet, o basmati e o selvagem. Entre os feijões, há o carioca, o rosinha, o rajado e, na linha de prontos, as opções com tempero.

Recentemente, o arroz esteve envolvido em uma polêmica, com o governo defendendo a importação do cereal após danos à colheita no Rio Grande do Sul, causados pelas fortes chuvas que castigaram o estado.

Segundo o Irga (Instituto Rio Grandense do Arroz), a colheita terminou com mais de 7 milhões de toneladas. Os gaúchos teriam perdido 5,2% da área semeada, mas o resultado não caracterizaria a necessidade de uma importação.

Enquanto isso, a Camil foi uma das empresas que se mobilizaram para ajudar os gaúchos, com a doação de mais de 86 toneladas de alimentos. "A empresa segue comprometida em manter o abastecimento de arroz e feijão no varejo do estado e em outras regiões do país", conclui a executiva.