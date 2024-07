Conheça a Carlos, eleita a melhor pizzaria de SP pelo júri da Folha

São Paulo

Nem deu tempo de a fome apertar. Depois de alguns minutos, as pizzas já chegaram quentinhas à mesa. Individuais, elas têm bordas altas, muito crocantes, resultado de uma massa preparada com farinha italiana, fermentada por 36 horas, aberta à mão e assada no forno a lenha.

O molho, feito com tomates orgânicos assados na casa, é combinado a mais de 20 coberturas, que levam queijos e embutidos de pequenos fornecedores locais. A mais pedida, segundo o garçom, é a amatriciana, feita aqui com muçarela, pancetta, queijo de ovelha, parmesão e orégano (R$ 68).

Outra sugestão é a pizza de burrata, que custa R$ 64. Há ainda uma opção vegana, com escarola, cogumelo, cebola assada, ricota de castanha e manjericão, por R$ 64.

Até novembro, a pizzaria também promove o projeto Queijos do Brasil, com um sabor inédito no cardápio a cada mês, feito com itens nacionais e batizado com o nome de seu estado de origem. Em cartaz em agosto, o Pernambuco inclui queijo curado Vale Azul, muçarela, tâmaras e orégano (R$ 68).

Já no menu de sobremesa, nada de pizza. Nele constam, por exemplo, a maçã ao forno, servida com sorvete de nata, farofa de amêndoas e canela (R$ 30), e o tiramissu Norma, favorito da clientela, elaborado com mascarpone, café expresso e cacau (R$ 32).

Neste ano, a unidade da Vila Madalena ampliou a varanda com uma nova área de espera. O pequeno salão, com iluminação baixa e velas nas mesas, fica concorrido sobretudo às sextas e aos fins de semana, dias em que não é possível fazer reserva.

Aberto em 2015, o restaurante manteve a estrutura original do antigo sobrado, com paredes de tijolinho e piso de assoalho. O projeto é do arquiteto Carlos Verna, sócio que dá nome à pizzaria. Também estão à frente da casa o chef argentino Luciano Nardelli e o empresário Rodolpho Ruiz. A segunda unidade da Carlos, inaugurada em 2019, fica na alameda Tietê, nos Jardins.

CARLOS PIZZA

R. Harmonia, 501, Sumarezinho, região oeste, tel. (11) 3813-2017, @carlospizza_sp