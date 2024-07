Conheça as docerias Amay e Dama, eleitas as melhores de São Paulo

São Paulo

Sabe aquelas pausas para um doce no meio da tarde ou quando esticamos o café após o almoço? Se você tiver a oportunidade de fazer essa pausa na vida agitada de São Paulo, vai ser difícil escolher entre as confeitarias Dama e Amay, que dividem o posto na categoria melhor doceria deste ano.

A primeira, criada em 2009 em Pinheiros, tem inspiração francesa e veio do desejo das fundadoras e cunhadas, Daniela e Mariana Gorski, de tentar desacelerar.

Já a segunda, de Aya Tamaki, eleita a confeiteira do ano, alia o estilo minimalista das docerias japonesas com a técnica rigorosa de confeitaria —aprendida na prestigiada escola Le Cordon Bleu.

Quem gosta da ideia de um croissant de amêndoas suculento, com massa folhada que derrete na boca, e um bom café com leite, ou crème, como os franceses chamam, pode levar à primeira escolha.

Se você for daqueles que preferem um matchá gelado acompanhado de um pão de ló fofíssimo, servido com uma camada de creme de confeiteiro delicado e chantili —que até reflete a luz de tão branco—, a opção certa é o segundo endereço.

Nos dois casos, fica registrado o zelo pela arte de pâtisserie francesa misturada com elementos modernos, como é o caso do charlotte de yuzu (tipo de bolo feito com biscoitos champanhe, creme e pedaços da fruta cítrica asiática), na casa nipo-brasileira, ou o ópera, doce intercalado com creme amanteigado sabor café e ganache de chocolate amargo na maison francesa.

Um matchá com leite vegetal —a Amay tem várias opções sem lactose e sem glúten no cardápio— ou um expresso bem tirado da Dama são a desculpa perfeita para prolongar aquele pós-almoço em uma tarde de segunda-feira e viajar para França ou Japão.

CONFEITARIA DAMA

R. Ferreira de Araújo, 376, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 5182-5088, @confeitariadama

AMAY

R. Cubatão, 305, Paraíso, região sul, WhatsApp (11) 93392-5527, @amay.doces