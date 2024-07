Conheça os jurados d'O Melhor de São Paulo Gastronomia

São Paulo

Um júri formado por especialistas em diferentes áreas foi responsável por escolher os melhores endereços da capital paulista para o anuário de gastronomia da Folha, O Melhor de São Paulo - Restaurantes, Bares & Cozinha 2024.

No grupo, estão jornalistas e produtores de conteúdo especializados. Veja, a seguir, a lista completa dos jurados.

Melão curado; lâmina de manga com peixe, do Maní, eleito o melhor restaurante de São Paulo - Keiny Andrade/Folhapress

Restaurantes

Beatriz Marques, jornalista e curadora gastronômica

Daniel Buarque, crítico da Folha

Giulianna Guirro Iodice, editora da Versatille

Guilherme Genestreti, editor de Folhinha, Folhateen e Turismo

Josimar Melo, curador de conteúdo do canal TV Sabor & Arte

Junior Ferraro, editor da revista da Azul

KikeMartins da Costa, editor da revista 29 Horas

Larissa Januário, jornalista especializada em comida

Magê Flores, editora de podcasts da Folha

Mariella Lazaretti, jornalista e diretora do Mundo Mesa

Marília Miragaia, editora de Comida e do Guia

Nathalia Durval, repórter de restaurantes e bares do Guia Folha

Patricia Oyama, redatora-chefe e editora de lifestyle da ELLE

Roberto de Oliveira, editor de Projetos Especiais & Parceiras da Folha

Rosa Moraes, embaixadora de hospitalidade e gastronomia da Ânima Educação e presidente do The World’s 50 Best Restaurants no Brasil

Zeca Camargo, jornalista, apresentador e colunista da Folha

Bares

Daniel de Mesquita Benevides, colunista da Folha

Daniel Salles, jornalista especializado Fabio Wright jornalista e autor do site Taste and Fly

Gabriel Justo, repórter de Folhinha, Folhateen e Turismo

Isabelle Moreira Lima, colunista de vinhos da Folha e editora-executiva da revista Gama

Juliana Simon, editora de Nossa, Universa e apostas de audiência no UOL e colunista do Siga o Copo

Marcos Nogueira, jornalista e autor do blog Cozinha Bruta

Matheus Ferreira, repórter d’O Melhor de São Paulo

Mohamad Hindi, cozinheiro e youtuber

Pedro Marques, jornalista especializado em bebidas

Ricardo Castilho, diretor editorial da revista Prazeres da Mesa (1965-2024)*

Sandro Macedo, colunista de Esporte e autor do blog Copo Cheio

Sergio Crusco, jornalista especializado em bebidas

Silas Martí, editor da Ilustrada

Tânia Nogueira, jornalista e autora do blog Tinto ou Branco

Tayguara Ribeiro, repórter da Folha

Tina Bini Bornstein, editora da CNN Viagem & Gastronomia

Guloseimas

Ana Bottallo, editora-assistente de Saúde

Ana Paula Boni, jornalista especializada em gastronomia

Claudia Lima, roteirista e editora da Vogue

David Lucena, autor do blog Café na Prensa

Giuliana Bastos, jornalista e consultora de comunicação e estratégia da ABIC (Associação Brasileira da Indústria de Café)

Marcelo Katsuki, autor do blog Comes e Bebes

Marcos Vigorito, criador do Guia do Hambúrguer

Mariana Agunzi, editora-adjunta de Homepage

Mariana Proença jornalista, curadora de eventos e especialista em café

Sandro Marques, autor e degustador de azeites