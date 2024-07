Especial da Folha revela os melhores restaurantes e bares de São Paulo

São Paulo

Decidir onde jantar, beber um drinque ou tomar café da manhã ficará mais fácil no próximo final de semana, quando será lançado o especial O Melhor de São Paulo Gastronomia - Restaurantes, Bares & Cozinha 2024. O anuário elege os melhores endereços para comer bem na capital paulista.

Beterraba com sal - Keiny Andrade/Folhapress

Neste sábado (27), às 10h, os vencedores serão revelados no site do jornal ( folha.com.br ). No domingo (28), uma publicação de 268 páginas acompanhará, gratuitamente, a edição impressa da Folha. A revista não poderá ser comprada separadamente.

Entre as 44 categorias elencadas na premiação estão a de melhor restaurante, melhor bar e chef do ano, além de melhor italiano, asiático, brasileiro, árabe e vegetariano, por exemplo. Também são eleitas as melhores padarias, cafeterias, docerias, hamburguerias, sorveterias e, na seção de bares, os melhores endereços para beber vinho, cerveja, coquetéis e ouvir música ao vivo, entre outros.

Os vencedores foram escolhidos depois de compiladas as indicações feitas por um júri composto por 43 jornalistas e produtores de conteúdo especializados em gastronomia. Outra parte da premiação é alimentada pela opinião dos paulistanos, por meio de pesquisa Datafolha. No levantamento, o instituto perguntou quais eram os melhores bares e restaurantes aos moradores da cidade com 18 anos ou mais, renda familiar mensal de cinco ou mais salários mínimos e que costumam frequentar esses estabelecimentos ao menos uma vez por semana.

Foram avaliadas 16 categorias, incluindo comida japonesa, pizzaria e boteco. Além dos grandes campeões, O Melhor de São Paulo Gastronomia traz roteiros que listam outros 900 restaurantes e bares de diferentes culinárias, com a intenção de ajudar leitores a navegar pelo cenário gastronômico paulistano guiado pelos critérios de jornalismo da Folha.

Por exemplo, quem gosta de padarias artesanais encontra 30 recomendações, com opções em todas as regiões da cidade —ainda há mais 10 casas que se destacam ao servir brunch. Para quem gosta de drinques, um roteiro elenca bares com bom custo-benefício. Dicas de restaurantes mais em conta também integram a listagem.

Além disso, as melhores marcas culinárias para usar em casa foram tema de levantamento do Datafolha, que ouviu os moradores da cidade das classes A e B, com 16 anos ou mais e que cozinham ao menos uma vez na semana. A lista de 50 categorias inclui utensílios para usar na cozinha, como eletroportáteis, e insumos para preparar as refeições e fazer churrasco, como linguiça e picanha.

Uma das novidades desta edição é o uso de um selo para assinalar os restaurantes e bares que fazem parte do Clube Folha Gourmet, o programa de benefício dos assinantes premium da Folha.

Um roteiro com 24 casas indica quais são os descontos e cortesias específicos para os participantes —incluindo entradas, sobremesas e taças de vinho. A nova edição traz ainda perfis de personagens que ajudam a construir a diversidade gastronômica paulistana.