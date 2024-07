Consulado Mineiro e O Mineiro são eleitos os melhores restaurantes mineiros de SP

São Paulo

Com três unidades na cidade, o Consulado Mineiro é um porto seguro para o paulistano há mais de três décadas e está sempre entre os mais lembrados nas pesquisas Datafolha. Neste ano, foi apontado como o melhor da categoria por 9% dos entrevistados.

Salões inspirados nas fazendas mineiras fazem a clientela entrar no clima antes mesmo que petiscos como o torresmo de rolo (R$ 68) e o pastel de angu (R$ 50) cheguem às mesas.

Pedidos à la carte vêm em porções generosas para compartilhar. Tutu à mineira com lombo, couve, torresmo e arroz (R$ 155) e leitão à pururuca com guarnições (R$ 181) figuram entre os pratos mais procurados. Exclusiva das sextas-feiras, sábados e domingos, a rabada com agrião sai por R$ 170.

Fartura é também a palavra de ordem no restaurante O Mineiro, que recebeu 6% das menções e integra o pódio da categoria em razão da margem de erro da pesquisa, de quatro pontos. Na casinha amarela, na região da Consolação, petiscos de boteco são servidos em sistema de rodízio a partir das 16h (R$ 69,90 por pessoa, de segunda a quinta, e R$ 79,90, de sexta a domingo).

Hit do menu, a mexida mineira, servida em panela de barro, mistura carne de sol, feijão, arroz, ovo, couve, tutu, costelinha, banana e torresmo. A porção inteira (R$ 149,90) alimenta de três a quatro pessoas. O mesmo vale para o frango com quiabo, acompanhado de angu, arroz e couve, e para o escondidinho de pernil com purê de mandioca (R$ 139,90 cada um).

CONSULADO MINEIRO

Pça. Benedito Calixto, 74, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3088-6055, @consuladomineiro

O MINEIRO

R. Matias Aires, 74, Consolação, região central, tel. (11) 3171-1179, @omineirosp