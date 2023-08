Consulado Mineiro, Dona Lucinha e O Mineiro têm a melhor comida mineira de SP segundo Datafolha

São Paulo

Neste ano, três casas dividem a preferência dos paulistanos na categoria de melhor cozinha mineira da pesquisa Datafolha. Vencedor também em outras edições d’O Melhor de São Paulo, o Consulado Mineiro tem três unidades na cidade —a mais nova foi inaugurada em 2021, na alameda Santos.

Feijão-tropeiro do Consulado Mineiro, servido com lombo, couve, torresmo e arroz - Divulgação

Um dos maiores sucessos do restaurante é a feijoada, servida todos os dias. Entre as receitas mais pedidas estão ainda o tutu de feijão, o feijão-tropeiro e a carne de sol desfiada. E tem cliente que vai à casa só para saborear o uai gatô, versão mineira do petit gateau feita com goiabada cremosa e creme de queijo, servida com sorvete.

Com matriz em Belo Horizonte, o restaurante Dona Lucinha é comandado hoje pela chef Elzinha Nunes, que dá continuidade ao trabalho da mãe, Maria Lúcia Clementino Nunes (1932-2019). A casa serve pratos tanto no sistema de bufê quanto à la carte, com receitas como frango com quiabo ou tropeirinho com couve e ovo frito.

Numa casa amarela, entre as ruas Augusta e Frei Caneca, o restaurante O Mineiro tem um cardápio extenso, com pratos individuais e para dividir, caldos, porções e lanches. A partir das 16h, serve também um rodízio de petiscos, que inclui, por exemplo, linguiça acebolada, costelinha e bolinho de mandioca. Por pessoa, custa R$ 59,90.

Consulado Mineiro

Pça. Benedito Calixto, 74, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3088-6055, @consuladomineiro

Dona Lucinha

Pça. Nossa Sra. Aparecida, 96, Indianópolis, região sul, tel. (11) 5051-2050, @donalucinha_sp

O Mineiro

R. Matias Aires, 74, Consolação, região central, tel. (11) 3171-1179, @omineirosp