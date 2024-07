Cordial é eleito o melhor bar bom e barato de São Paulo

São Paulo

Em uma São Paulo cada vez mais instagramável e tomada, não por restaurantes, bares ou botecos, mas por experiências, rolês despretensiosos têm se tornado quase folclóricos de tão raros. Felizmente, eles ainda existem —especialmente no centro, que recebe bem os que ousam criar algo bom e barato.

À esq. o drinque spicy Tommy’s melancia, feito com tequila, cordial de melancia e pimenta-biquinho, coentro, agave e limão-taiti; e à dir., o Garibaldi, que leva Campari, Aperol, uísque Jameson e laranja - Keiny Andrade/Folhapress

Uma dessas raras criações é o Cordial, aberto há cerca de um ano por Gabriel Santana. Depois de se firmar na coquetelaria paulistana com o seu refinado Santana Bar, em Pinheiros (que até entrou para a lista de descobertas do ranking global 50 Best), o bartender escolheu os arredores do Copan para abrir sua segunda casa, que mescla a qualidade e a hospitalidade típicas da alta coquetelaria com um clima mais informal, que dialoga com a botecagem da região.

Sempre afável e simpático, o atendimento faz jus ao nome do bar, que preservou os azulejos do antigo boteco que funcionava ali e espalhou pedras portuguesas do meio-fio ao fundo do salão —trazendo a calçada para dentro, ou o bar para a rua, à gosto do freguês.

Felizmente, os preços no cardápio não quebram o clima aprazível da casa. Clássicos como o gim-tônica custam a partir de R$ 29, e mesmo os autorais mais elaborados não passam de R$ 39. Tanto o hora bolas (que leva rum infusionado em manga, cordial de carambola, pimenta-da-jamaica e limão) quanto o Madeleine (com pisco, vodca, cordial de pera com cumaru e limão), por exemplo, custam R$ 32. É o mesmo preço do negroni, que em outros balcões sai até por R$ 80.

Além de coquetéis, o bar também serve comidinhas a preços honestos. Sem amargor na conta, a segunda visita é inevitável.

CORDIAL

R. Epitácio Pessoa, 32, República, região central, @_cordial_sp