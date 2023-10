50 Best anuncia os melhores bares do mundo de 2023; conheça os vencedores

São Paulo

Maior premiação do setor, o 50 Best Bars anunciou nesta terça-feira (17) a lista de 50 melhores bares do mundo. O Sips, que fica em Barcelona, na Espanha, ficou na 1ª colocação. A posição mais alta da América do Sul foi a 9ª, alcançada pelo Alquímico, em Cartagena, Colômbia.

No Brasil, dois bares entraram na lista expandida do setor. O Tan Tan, endereço em Pinheiros comandado por Thiago Bañares e Caio Carvalhaes, subiu para a 56ª posição. Já SubAstor voltou à lista em 2023 no 58° lugar —estava fora dela desde 2019.

Sips, em Barcelona, eleito melhor bar do mundo - Divulgação

Veja lista dos vencedores:

1° Sips, Barcelona

2° Double Chicken Please, Nova York

3° Handshake Speakeasy, Cidade do México

4º Paradiso, Barcelona

5º Connaught Bar, Londres

6º Little Red Door, Paris

7º Licorería Limantour, Cidade do México

8º Tayer + Elementary, Londres

9º Alquímico, Cartagena

10° Himkok, Oslo

11° Tres Monos, Buenos Aires

12° Line, Atenas

13º BKK Social Clube, Bangkok

14° Jigger and Pony, Cingapura

15° Maybe Sammy, Sidney

16º Salmon Guru, Madri

17° Overstory, Nova York

18º Zest, Seoul

19º Mahaniyom Cocktail Bar, Bankok

20º Coa, Hong Kong

21º Drink Kong, Roma

22º Hanky Panky, Cidade do México

23º Caretaker’s Cottage, Melbourne

24º Café La Trova, Maimi

25º Baba Au Rum, Atenas

26º Cochinchina, Buenos Aires

27º Katana Kitten, Nova York

28º Satan’s Whiskers, Londres

29º Wax On, Berlin

30º Florería Atlántico, Buenos Aires

31º Roda Huset, Estocolmo

32º Sago House, Singapura

33º Freni e Frizioni, Roma

34º Argo, Hong Kong

35º A Bar with Shapes for a Name, Londres

36º The SG Club, Tóquio

37º Bar Benfiddich, Tóquio

38º The Cambridge Public House, Paris

39º Pandas & Sons, Edinburgo

40º Mimi Kakushi, Dubai

41º Scarfes Bar, Londres

42º 1930, Milão

43º Carnaval, Lima

44º L’antiquario, Napoli

45º Baltra Bar, Cidade do México

46º Locale Firenze, Florença

47º The Clumsies, Atenas

48º Atlas, Singapura

49º Jewel of the South, Nova Orleans

50º Galaxy Bar, Dubai