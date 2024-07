Dengo leva prêmio de melhor chocolate de SP

São Paulo

Quando um empreendimento gastronômico consegue te convencer de que não vende comida apenas, vende uma experiência, são altas as chances de que você saia de lá com o nome no Serasa.

Digamos que adoçar o seu dia na Dengo, casa do melhor chocolate segundo o júri d’O Melhor de São Paulo, pode gerar uma conta bem salgada se você, assim como eu, nunca se identificou com a fina alma que se sacia com um só quadradinho da guloseima. A marca promete fazer o rombo financeiro e o superávit calórico valerem a pena, com uma vertiginosa variedade de sabores.

O carro-chefe é o quebra-quebra. Essas placas crocantes de chocolate, compradas a granel ou encaixotadas, vêm em sabores como limão com tapioca, cupuaçu com castanha-de-caju, cajá com castanha-do-pará e jaca com pimenta baniwa —100 gramas de cada um custam mais de R$ 30.

O tropicalismo chocólatra continua em outros formatos. Tem as pepitas (amêndoas de cacau torradas e caramelizadas, com coberturas diversas) e as drágeas (mesma fórmula, mas com castanha-de-caju), fora modalidades mais manjadas, como trufas, bombons e barras.

Achou pouco? A loja-conceito da Dengo, na avenida Faria Lima, oferece toda sorte de iguarias à base de cacau: água, licor, mel, geleia, uma cerveja pilsen puro malte que também leva café e um gim que incorpora zimbro, coentro e pacová.

Tal qual um Willy Wonka que abraça árvores, a Dengo capricha na imagem sustentável. Promete responsabilidade ambiental e também social, remunerando com decência pequenos produtores de

cacau. O compromisso vem estampado em embalagens recicláveis, com os dizeres "usamos frutas da floresta" e "respeitamos quem produz".

Outro trunfo trombeteado são as receitas parcimoniosas no uso de recursos rasteiros para seduzir o paladar do freguês. Tem açúcar, mas não muito —a marca estima adicionar 27% do ingrediente em seus produtos, com a meta de reduzi-lo a 12% até 2030. A ideia é desarmar bombas de gordura hidrogenada, com uma guloseima em que a palavra final é do cacau.

DENGO

Av. Brigadeiro Faria Lima, 196, Pinheiros, região oeste, WhatsApp (11) 91018-9842, @dengochocolates