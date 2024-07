Domo, de inspiração japonesa, é o melhor bar para comer em SP

São Paulo

A primeira coisa que chama atenção é o silêncio —algo estranho para um autointitulado bar de audição como o Domo, casa de inspiração japonesa em Santa Cecília.

Ao entrar ali, o cliente que espera ouvir a música ambiente é atacado por um vácuo que relega ao esquecimento a barulheira do Minhocão. Durante bons segundos, escuta só as próprias passadas, até chegar a uma segunda porta que, aí sim, o recepciona com a festa de um setlist planejado cuidadosamente em uma sala com vinis pelas paredes.

O cuidado com o som é um diferencial do Domo, que se dedica a oferecer uma série de experiências, todas com sucesso: primeiro, é anfitrião de uma curadoria de DJs todos os dias em que está aberto. A música, mesmo que seja alta o suficiente para fisgar o ouvido, não chega a atrapalhar a conversa, um equilíbrio cada vez mais raro na cidade.

O bar tem uma seleção de drinques bem elaborados, boa parte deles com produtos nipônicos como gim Roku, soju e mais do que óbvio saquê; além disso, oferece comida. E que comida. Por causa dela, o Domo foi eleito o melhor bar para comer da cidade.

Ali, o coxão mole de wagyu é servido ao estilo tartare, com a crocância do arroz mochi; receitas incomuns como essa se intercalam com refeições mais familiares como o katsu sando, sanduíche de porco empanado em pão de forma. Não entenda familiar como banal: uma mordida no sanduíche com repolho, pimenta gochujang e picles basta para se elevar ao céu tal qual um personagem de anime com uma nuvem por baixo.

Para quem nunca foi ao lugar, vale começar pelo Domo set, uma coletânea dos "greatest hits" da casa. Inclui a sensação coreana kimchi, a conserva japonesa fukujinzuke e batata-doce roxa feita com shoyu e açúcar.

Não perca a visita, mas se prepare: a reportagem tentou, inocente, aparecer ali numa noite de sexta, mas os cerca de 30 lugares estavam ocupados. Com reserva para a terça seguinte, entrou com tranquilidade.

DOMO BAR

R. Major Sertório, 452, Vila Buarque, região central, @domobarsp