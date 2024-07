Eleito melhor vegetariano de SP, Quincho surpreende do começo ao fim

São Paulo

Faz tempo que São Paulo tem excelentes restaurantes vegetarianos. Mas há poucos com menu permanentemente inovador, e menos ainda os de sabores inesperados. Tudo isso num lugar de encher os olhos. Não à toa o Quincho, na Vila Madalena, ganha novamente nessa categoria, segundo o júri.

Fuja dele se o seu paladar é básico. A cozinha autoral da chef Mari Sciotti está mais temperada do que nunca. Não existe um pedaço do cardápio que não surpreenda, nem as sobremesas —mas calma, jajá

chegamos a elas.

As porções para dividir são tão boas que a dica principal é: não vá sozinho. Uma mesa maior te dará paz por poder provar várias delas. As cenouras assadas com homus de pistache chegam brilhantes à mesa, cobertas de pistache caramelizado. Caem muito bem com o tartare de tomates e pimentões (beeem temperado) e peixinhos da horta fritos. Para acompanhar as duas opções, peça uns pedaços de pão da casa.

Para quem gosta do adocicado, a sugestão é a burrata cremosa servida com grapefruit e laranja-baía em gomos, alcaparras e hortelã. Dentre as saladas tem a de lentilhas negras com noz-pecã, mais molhadinha. Ou a de panzanella (croûtons de pão) e abóbora com cranberry e espinafre.

Daí em diante, a tortura da escolha cresce um pouco. No cardápio há tempos, a lasanha é uma boa pedida para dividir. Leva cebolas roxas assadas com molho bechamel e gorgonzola doce, finalizada com cebolas caramelizadas. Se o investimento nas entradas tiver sido maior, pratos mais leves podem fechar. É o caso do nhoque ao limone com cogumelos (o favorito desta que escreve).

As sobremesas são tão leves, tão diferentes que, mesmo se estiver satisfeito, peça alguma (são três). Em cada visita para este texto, uma foi provada. De longe, vitória para o manjar de coco, com calda de licor de ameixa, sorvete de coco e farofa de coco.

Além dos pratos, também são fáceis de manter copos cheios. É longa a lista de drinques, dos autorais aos clássicos (e mesmo sem álcool). Diferentemente de tantos lugares hoje em dia, vinhos em taça têm preços justos.

QUINCHO

R. Mourato Coelho, 1.447, Vila Madalena, região oeste, tel. (11) 3815-8774, @quincho.sp