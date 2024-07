Fasano é eleito o melhor restaurante de hotel de SP

São Paulo

A primeira experiência no Fasano começa pelo olhar. Vinte mesas estão distribuídas nos 850 m² do arejado salão, que oferece um serviço, digamos, mais exclusivo. Cada uma delas recebe uma luz discreta, amarelada, de um pequeno abajur.

O cenário ganha reforço de iluminação natural quando o teto se abre para o céu em noites estreladas, o que realça a parede do fundo, ocupada por um painel decorativo, composto de 1.500 garrafas de vinho.

Com seus seis metros e meio, o pé-direito dá uma sensação de amplitude sem, entretanto, ofuscar a discrição, uma das características buscadas por um público seleto, porém diverso. Estrangeiros, empresários, casais e jovens (sim, muitos) frequentam a casa. E a comida? Basta uma espiada no menu para aguçar o paladar —são 58 opções.

Provamos o couvert de pães, grissini e focaccia, ao lado de dois tipos de patê do dia e da saborosa manteiga (R$ 58 por pessoa), tudo feito no restaurante, comandado pelo sardo Luca Gozzani, sob a supervisão constante do restaurateur Gero Fasano.

Nos almoços de domingo ou em noites com cara de verão, em qualquer época do ano, a salada mista de figo, presunto de Parma, muçarela e semente de girassol (R$ 177) é entrada convidativa, assim como a burrata com presunto San Daniele, de 13 meses de maturação, e tomate-cereja (R$ 195).

Gozzani levou um par de meses para desenvolver a textura, a cremosidade e o recheio da burrata, hoje uma das entradas mais requisitadas nos restaurantes do grupo. Todos os tomates vêm da Itália. De volta ao cardápio recentemente, o paccheri (tipo de massa em formato de tubo) com linguiça Blumenau, gorgonzola e cogumelos porcini (R$ 220) é prova de como a grife, a mais renomada da culinária italiana no Brasil, consegue aliar a elegância à simplicidade.

Como um bailarino a flanar em meio aos comensais, o sommelier Manoel Beato saberá, como poucos, harmonizar cada prato com uma variedade de garrafas de château, barolo e brunello entre os 500 rótulos disponíveis. Já que estamos transitando pelo universo dos tradicionais, o tiramissu, receita que segue a original com mascarpone, pode até ter se popularizado por aqui, mas não há nada similar ao do Fasano.

O cuidado na escolha de ingredientes, no preparo, na apresentação dos pratos e no serviço impecável, sem formalidades, talvez ajude a nos aproximar um bocadinho do que podemos compreender como clássico.

RESTAURANTE FASANO

R. Vittorio Fasano, 88, Jardim Paulista, região oeste, tel. (11) 3896-4000, @fasano