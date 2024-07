Fogo de chão é a melhor churrascaria de SP na escolha dos paulistanos

São Paulo

Quando os irmãos Arri e Jair Coser fundaram a Fogo de Chão, em 1979, o rodízio —ou espeto corrido, como preferem os gaúchos— era uma novidade e tanto. O sucesso foi tamanho que a marca ultrapassou os domínios de Porto Alegre, se espalhou pelo Brasil e conquistou o mundo.

Já são mais de 70 unidades, em países como Estados Unidos, México, Emirados Árabes Unidos e Arábia Saudita. No Brasil, são oito restaurantes, sendo cinco deles na capital paulista —onde 19% dos entrevistados pelo Datafolha a consideram a melhor churrascaria da cidade.

A operação mudou de mãos várias vezes nas últimas duas décadas e foi adquirida, em 2023, pelo fundo Bain Capital. Os novos proprietários anunciaram, na época da aquisição, que pretendem acelerar ainda mais a expansão internacional, apostando que a rede de restaurantes, apesar da idade, mantém fôlego de estreante.

Ao longo de 45 anos, as demandas dos consumidores mudaram um bocado e o rodízio perdeu um tanto do apelo, mas a casa soube se adaptar às mudanças do mercado.

O rodízio ainda faz parte do serviço, mas já não é o único formato. Quem busca refeições mais leves pode ficar só na farta mesa de saladas, com direito a feijoada nas quartas e sábados (R$ 89). Ou acrescentar um único corte de carne, frango ou peixe —a costela premium, por exemplo, com acesso ao bufê, sai por R$ 123.

