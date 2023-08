Fogo de Chão vence como melhor churrascaria de SP em pesquisa Datafolha

São Paulo

Fundada há mais de quatro décadas em Porto Alegre, a rede tem hoje mais churrascarias fora do que dentro do país. Dos seus mais de 70 restaurantes, a maioria fica nos Estados Unidos, mas há também unidades no México, no Equador, nos Emirados Árabes e na Arábia Saudita. Para 2024, a marca já anunciou a entrada no mercado canadense.

Rodízio da churrascaria Fogo de Chão oferece diferentes cortes de carne e bufê de salada - Manny Rodriguez/Divulgação

No Brasil, a Fogo de Chão comanda dois restaurantes no Rio, um em Brasília e cinco em São Paulo. Aqui na cidade, foi eleita a melhor churrascaria —neste ano e em todos em que a pesquisa Datafolha foi realizada.

Por R$ 210, o rodízio inclui picanha, galeto, bife ancho, costela suína, tábua de linguiças, entre outros itens. Se a fome não for suficiente para pagar pela variedade completa, é possível optar apenas pelo bufê de saladas, que às quarta e sábados serve feijoada (R$ 83), ou, por um preço um pouco maior, adicionar uma proteína à refeição, como frango, salmão, bacalhau ou alcatra —entre R$ 96 e R$ 115.

Além disso, o cliente pode provar cortes especiais, cobrados por peso. É o caso da fraldinha de wagyu, macia e com gordura marmorizada (R$ 320, 400 g), e do t-bone dry-aged, maturado por ao menos 35 dias (R$ 240, 750 g). A casa oferece um cardápio de happy hour, com hambúrguer de picanha, dadinhos de tapioca e outros petiscos

Fogo de Chão

Av. dos Bandeirantes, 538, Vila Olímpia, região sul, tel. (11) 5505-0791, @fogodechaobr