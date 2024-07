Heinz é a melhor marca para ketchup e mostarda, aponta pesquisa Datafolha

São Paulo

Em um vídeo nas redes sociais, um homem com um hambúrguer na mão percebe o cotovelo de seu agasalho manchado com ketchup. Em vez de ficar chateado, ele se contorce para alcançar o molho do casaco com a língua.

Em outro vídeo, uma mulher pega o pratinho do lanche besuntado com molho e começa a lambê-lo até deixá-lo limpo. Eles integram a campanha "The last drop" (a última gota), da Heinz. "Ela retrata pessoas em situações não convencionais e dispostas a ir além para obter a última gota do ketchup", diz Cristina Monteiro, vice-presidente de marketing da Kraft Heinz Brasil.

A marca continua imbatível com sua dupla, segundo pesquisa Datafolha: o ketchup é hexacampeão, com 52%; a mostarda é tetra, com 41%, seu melhor índice; ambas com liderança tranquila diante da concorrência. Tomate, açúcar, vinagre, sal e cebola são os ingredientes da fórmula clássica do condimento, mas isso não é tudo.

"A marca possui mestres tomateiros espalhados pelo mundo para garantir excelência em tudo o que envolve o fruto e a produção", afirma Monteiro, lembrando que, além do ketchup tradicional, o Brasil tem três sugestões saborizadas: bacon & cebola caramelizada, picles e picante. Já a mostarda chega por aqui nas versões tradicional, mel, picante e escura —esta, com pedacinhos do próprio grão da mostarda.

Com a marca Hemmer, também do grupo, a Kraft Heinz Brasil patrocina o Comitê Olímpico Brasileiro e dois atletas em particular, Lucão, do vôlei, e Rebeca Andrade, da ginástica artística.