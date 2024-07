Madero e Z Deli são as melhores hamburguerias de SP segundo Datafolha

São Paulo

Com 29 unidades na cidade, a rede Madero, fundada pelo chef paranaense Junior Durski, já tinha sido considerada a melhor de São Paulo no ano passado, segundo pesquisa Datafolha. Em 2024, repetiu a dose – foram 7% das menções, mesmo índice anterior.

No menu, hambúrgueres incrementados, como o de carne de cordeiro com bacon

(R$ 55,90), concorrem com a versão vegetariana, feita de feijão-roxo, grão-de-bico, beterraba, cogumelo e arroz integral (R$ 39,90), e com o cheeseburguer fit (R$ 36,90), com creme de palmito, cheddar, alface e tomate.

Neste ano, a rede não venceu sozinha. Com os mesmos 7%, a paulistana Z Deli Sandwiches, com quatro unidades, estreia na categoria empatada em primeiro lugar.

Inaugurada em 2014, a rede do chef Julio Raw tem como origem o restaurante judaico Z Deli e, embora vá muito além dos hambúrgueres, conquistou fama e prêmios com eles.

Um dos mais pedidos, o joint (R$ 45) empilha 165 gramas de carne, american cheese, alface, tomate, cebola roxa, picles e molho dentro do macio pão de brioche.

Os cardápios das casas de Raw, fortes na oferta de coquetéis clássicos e autorais, são parecidos, mas não iguais, já que alguns pratos são exclusivos de cada unidade. Para provar o hambúrguer truffle (R$ 54), com queijo prato, cogumelo portobello e maionese de trufas, é preciso ir até o Itaim Bibi.

MADERO

R. Augusto Tolle, 564, Santana, região norte, tel (11) 2950-5072, @maderobrasil

Z DELI

R. Bento Freitas, 314, República, região central, tel. (11) 3129-3162, @zdeli.zdeli