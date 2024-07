Melhor restaurante de shoppings de São Paulo, Ráscal tem público diverso

São Paulo

Na mesa ao lado, um grupo se empolgava em discutir como ganhar muito dinheiro em aplicações na Bolsa enquanto bebia um chope. Mais à frente, uma garota com uniforme escolar escolhia, ao lado da mãe, qual salada iria almoçar. Acolá um senhor pedia sugestão de uma massa à atendente, que parecia sua amiga de longa data.

O Ráscal, eleito o melhor restaurante de shopping por este especial, reflete em seu público —e também em sua comida— as múltiplas versões de pessoas em um centro de compras, mais especificamente aquelas que frequentam as lojas mais chiques e caras.

Os ambientes —na unidade do Pátio Higienópolis há uma área externa— também convidam a situações bem diferentes, seja uma reunião de negócios, seja um date.

Com um bufê de saladas impecável em combinações e frescor, além de molhos que vão do mel ao pesto, o lugar cativa paladares diversos ora atraídos pelos pedaços de pizza fininha e crocante, sempre quentinhos, ora pelo ceviche de salmão, com acidez certeira.

Embora variado, o bufê passa longe do desvario daqueles de grandes churrascarias. As escolhas vão ao encontro da fome de trupes distintas, com parcimônia e elegância.

A ilha dos pratos quentes, finalizados na hora, na frente dos clientes, compõe o almoço perfeito. Massas para todos os gostos —experimente o ravióli da casa— e opções de proteína caprichadas, que passam pelo ossobuco de vitelo, pelo carré de cordeiro e pelo polpettone com crosta sequinha, fazem a refeição ficar muito confortável.

Uma vitrine gelada assanha o paladar com sobremesas clássicas e sorvetes, que podem ser saboreados com um café de grãos moídos na hora. O restaurante, com dez unidades na cidade, também tem cardápio à la carte, com bolws, massas e pizzas. O bufê Ráscal, à vontade, fica entre R$ 122 e R$ 124, dependendo do dia e horário.

RÁSCAL

Shopping Pátio Higienópolis - av. Higienópolis, 646, piso Higienópolis, região central, tel. (11) 3823-2668, @rascalrestaurante