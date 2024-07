Metzi acerta na mescla de culinária mexicana com ingredientes brasileiros

São Paulo

O ambiente tem uma elegância despojada, que em nada intimida quem chega ao endereço, em Pinheiros. A decoração é cool, com peças indígenas discretas, sem tentação a realçar dispensáveis estereótipos temáticos.

O clima do Metzi combina com o cardápio, que parte do universo mexicano para incursões criativas, com a incorporação de ingredientes brasileiros, uma alquimia que dá certo.

Como entradas, pedimos ostras e um "vuelve a la vida", espécie de ceviche popular no México e em outros países do continente que tem esse nome pelas supostas propriedades de recuperar forças depois de alguns copos ou em momentos de baixa de energia. É servido com tostadas.

As ostras vêm acompanhadas de uma salsa, chamada veneno, com suco cítrico e molhos fermentados, com origem na cidade de Tijuana, na Baixa Califórnia, México.

Os pratos foram um cordeiro, cozido lentamente em folha de bananeira, que é servido desfiado em abundante salsa, numa generosa cumbuca, com as tradicionais tortilhas; e um siri-mole emulsionado na castanha-de-baru, do cerrado brasileiro, com maxixe, legume de origem africana, muito consumido no Norte e Nordeste.

Tudo muito bom e sugestivo, talvez, a depender de cada um, com uma pitada a mais de sal no "vuelve a la vida" —que certamente ajuda se o intuito for mesmo o de retomar o leme do combalido navegante. Quando fomos, os vinhos só estavam sendo vendidos por garrafas. O restaurante, nos explicaram, estava migrando para uma nova carta que privilegiaria as taças. A alternativa foram coquetéis, com boas opções, que acompanharam bastante bem a noite.

Para a sobremesa, compartilhamos churros com sorvete de doce de leite e cumaru, realmente digno de nota. O serviço, prestativo, satisfez as curiosidades dos clientes.

Metzi é o nome de uma divindade nativa ligada à Lua. Foi escolhido pela brasileira Luana Sabino e pelo mexicano Eduardo Ortiz para esta aventura no mundo gastronômico de São Paulo, depois de terem se conhecido quando trabalhavam no restaurante Cosme, em Nova York.

Passou recentemente por uma reforma e já se tornou uma referência da cidade.

METZI

R. João Moura, 861, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 97604-4920, @metzirestaurant