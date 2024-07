Nestlé é a campeã em creme de leite, chocolate em pó e leite condensado

São Paulo

A variedade que atende diferentes ocasiões e públicos é um pilar em comum das três marcas da suíça Nestlé que lideram o mercado nas categorias creme de leite, leite condensado e chocolate em pó, de acordo com pesquisa Datafolha.

Vencedor pela quarta vez, o Leite Moça foi lembrado de forma espontânea por 67% dos moradores de São Paulo das classes A e B. Além de servir de sinônimo do produto, a marca é usada em outras frentes como a linha profissional, de sobremesas lácteas, de chocolates e de sorvetes, entre outras.

Várias iniciativas são necessárias para que possam existir produtos como a versão vegetal do Leite Moça, que em 2022 se juntou às opções integral, semidesnatada, desnatada e zero lactose.

Além de monitorar consumidores por canais de atendimento, redes sociais e pesquisas, a gigante de alimentos tem uma área própria para fazer inovação e renovação de portfólio. "Também temos dentro de casa o C.Lab, laboratório de pesquisas próprio voltado ao comportamento do consumidor e a tendências de consumo, considerando o cenário do perfil demográfico e comportamental", afirma Thais Abdo, gerente de marketing de leites culinários da Nestlé Brasil.

Produzido no país há 102 anos, o creme de leite Nestlé também se diferencia pela diversidade, com versões tradicional, light e zero lactose. Não à toa, a marca é a maior vencedora da categoria, com cinco conquistas em cinco edições. O produto foi lembrado de forma espontânea por 56% dos respondentes da pesquisa Datafolha.

Nescau, mencionado por 29%, dos entrevistados como melhor chocolate em pó, também aparece em cereal matinal, cookie, waffer e bebidas prontas, entre outras linhas. A marca, porém, tem um investimento mais intenso relacionado ao público infantil, com a Liga Esportiva, campeonato poliesportivo estudantil que acontece em diferentes cidades do país —e que passará por nove cidades em 2024, com um investimento de R$ 30 milhões entre 2023 e 2025 para a promoção de acesso ao esporte.