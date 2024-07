Novidade do ano, Aiô surpreende com pratos da cozinha de Taiwan

São Paulo

Um spoiler para quem vai ao taiwanês Aiô, eleito novidade do ano nesta edição d’O Melhor de São Paulo: uma salada de tomate nunca mais será igual.

A surpresa é a ideia que dá nome à casa —"aiô" é uma exclamação em mandarim diante do inesperado— e vida ao que se serve ali. Os dez pratos que compõem o menu, mais duas sobremesas, são o preâmbulo para olhos arregalados e murmúrios de feliz descrença. Como é tão bom? Por que a cidade não conheceu antes a culinária de Taiwan?

Não espere encontrar ecos do debate político acalorado acerca do desejo de independência da província chinesa cujo pleito ajuda a instigar fricções entre Estados Unidos e China. A casinha numa rua pulsante da Vila Mariana é só acolhimento, da fachada em tons pastéis ao simpático pátio contíguo ao salão.

O local já abrigou o Mapu, irmão mais velho e mais casual do restaurante, que migrou alguns metros com sua excelente comida de rua. No Aiô, aberto em agosto de 2023, os sócios redobraram a ousadia,

propondo técnicas e apresentações contemporâneas para ingredientes há séculos no dia a dia taiwanês.

O tomate já entrega: fatiado e suculento, é tomate mesmo, mas a rega de vinagre, molho garum (um fermentado geralmente à base de ostras ou peixe) e os pedaços de moyashi crocante que ele recebe mudam o jogo. Assim seguem o crudo de peixe com molho ponzu, os cogumelos banhados num surreal molho de alho (e acompanhados de macarrão frito), as ostras com chili e arroz negro.

Estrelas da cozinha asiática, baos (pãezinhos feitos no vapor) e dumplings (massa delicada recheada) são preenchidos com misturas que contrastam no paladar, uma brecha para o excesso se não fosse a delicadeza dos chefs Caio Yokota e Victor Valadão, sócios de Duilio Lin (criador do Mapu e único de ascendência taiwanesa do trio). A oferta varia, portanto não pestaneje se o bao de peixe frito der as caras.

São porções pequenas, para compartilhar. O grelhado de copa-lombo e o peixe ao vapor de sabor sutil e textura perfeita podem fazer as vezes de principais; a ideia, porém, é provar de tudo e ainda pedir baos para chuchar os molhos.

A carta de drinques também inova sobre bases sólidas e merece atenção dos entusiastas da coquetelaria; já o serviço, ágil e atencioso, carece de ligeiro ajuste para não apressar o comensal. Tudo a seu tempo. Defeito, defeito mesmo, o Aiô tem um: ainda não abre para almoço.

AIÔ

R. Áurea, 307, Vila Mariana, região sul, tel. (11) 5083-4778, @aiorestaurante