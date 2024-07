Para paulistanos, Bráz é a melhor pizzaria de São Paulo

São Paulo

Os discos de massa, longamente fermentados, geram pizzas de espessura média e bem leves. As coberturas mesclam aquele monte de ingredientes que o paulistano adora, mas com equilíbrio, sem exageros.

Para completar, os ambientes acolhedores, com mantimentos nas prateleiras e paredes de azulejos, que lembram os armazéns de antigamente, convidam a compartilhar uma pizza entre amigos, na companhia de chopes gelados.

Com essa receita, a Bráz Pizzaria Paulistana abriu as portas em 1998, em Moema, e fez um tremendo sucesso. Hoje já tem sete unidades na capital paulista e deu origem à Casa Bráz, à Bráz Trattoria e à Bráz Elettrica.

Neste ano, a rede que pertence à Cia. Tradicional de Comércio volta a ser apontada na pesquisa Datafolha como a melhor da cidade. Desta vez, mencionada por 15% dos entrevistados.

O sobrenome Paulistana foi removido da fachada desde que a rede desembarcou no Rio de Janeiro, mas a mudança foi só da porta para fora. O estilo continua paulistano da gema, sob os cuidados do pizzaiolo italiano Raffaele Mostaccioli, que desenvolveu as receitas e treina as brigadas.

Calabresa, portuguesa, napolitana, Catupiry, alice, quatro queijos... Os sabores preferidos de São Paulo estão sempre no menu, por preços a partir de R$ 99. A seção das especiais é encabeçada pela 50 Top, criada em 2023 para a comemoração de um quarto de século —leva molho de tomate italiano, cinco queijos (muçarela fresca Bonfiore, Catupiry, cuesta azul Pardinho, ricota de búfala Almeida Prado e Tulha da Fazenda Atalaia) e folhas de manjericão, por R$ 129.

BRÁZ PIZZARIA

R. Graúna, 125, Moema, região sul, tel. (11) 5561-1736, @brazpizzaria