Bráz é a única pizzaria brasileira entre as melhores do mundo em guia italiano

São Paulo

A Bráz foi eleita a quarta melhor rede de pizzarias no mundo pelo ranking italiano 50 Top World Artisan Pizza Chain, o mais importante guia do setor no país europeu.

Com 25 anos recém-completados, a Bráz é a única brasileira a figurar entre as dez melhores colocadas e subiu uma posição em relação à lista do ano passado.

Uma das pizzas servidas na Bráz - Gui Galembeck/Divulgação

A premiação ocorre anualmente em Nápoles e reconhece as melhores redes de pizzarias artesanais do mundo. Entram na lista marcas com pelo menos quatro endereços no país de origem ou fora dele. Mais de cem juízes visitam os restaurantes, sempre em dupla, e seguem uma série de critérios para escolher os vencedores.

A rede brasileira conta com nove unidades. A maioria fica em São Paulo, nos bairros de Pinheiros, Perdizes, Higienópolis, Moema, Tatuapé, Paraíso e Vila Mariana. Uma fica localizada no Rio de Janeiro e outra em Campinas.