Pirajá é escolhido o melhor bar para ir em grupo em São Paulo

São Paulo

As calçadas lotadas e as mesas grandes não negam a vocação do Pirajá, em Pinheiros, de reunir gente. Não à toa, foi escolhido pelo júri da Folha o melhor bar para ir em grupo. Aberto em 1998, diz ser um pedaço do Rio em São Paulo. Seu nome foi inspirado na avenida Visconde de Pirajá, em Ipanema, e no ano passado recebeu o título de patrimônio cultural carioca fora da cidade do Rio.

Essa atmosfera está presente no cardápio de botequim, no calçamento que replica o de Copacabana e nas paredes, recheadas de referências à capital fluminense e ao samba e seus bambas. Os guardanapos trazem uma ilustração de Jaguar, o personagem Zé do Pi.

O samba pode ser ouvido na roda que acontece todas as últimas sextas do mês e em apresentações como a de Moacyr Luz e o Samba do Trabalhador (o compositor é embaixador do Pirajá).

No cardápio, a estrela principal, claro, é o chope (R$ 12), distribuído incessantemente em bandejas por garçons, para alegria das gargantas sedentas. É impossível resistir, e a prova são as bolachas acumuladas pelas mesas. As caipirinhas são coadjuvantes de luxo, de vodca, cachaça e saquê (entre R$ 34 e R$ 50), assim como drinques tradicionais como caju amigo (R$ 41) e mojito (R$ 41).

Na hora de matar a fome, não faltam opções para dividir. Pastéis (entre R$ 41 e R$ 43), frango a passarinho (R$ 55), bolinho de abóbora com carne-seca (R$ 45) e milanesa aperitivo (R$ 63) são alguns dos petiscos. Mas, se a turma quiser algo com mais sustância, as pedidas são a feijoada da Tia Surica, às quartas e sábados (R$ 73 a individual; R$ 135 para compartilhar), e o espaguete com carne de panela (R$ 65 e R$ 128).

Para arrematar a esbórnia etílica e gastronômica, nada melhor do que os bolinhos de tapioca com coco, acompanhados de doce de leite (quatro unidades por R$ 19). E, é claro, um chope garotinho (R$ 10).

PIRAJÁ

Av. Brig. Faria Lima, 64, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 3815-6881, @barpiraja