Sococo é eleita marca favorita de leite de coco pela segunda vez

Fundada por irmãos portugueses em 1966, a Sococo mantém até hoje sua sede em Maceió (AL), apesar de ter sua produção no Pará, mais precisamente na cidade de Moju (a 110 km da capital, Belém), cujas condições climáticas são ideais para o cultivo.

A empresa foi escolhida como a melhor na categoria leite de coco pelos entrevistados pelo Datafolha, com 49% das menções —é o segundo título consecutivo da Sococo.

No site da marca, é possível encontrar, além da versão tradicional do produto, as variações light e RTC (com reduzido teor calórico), em diferentes tipos de embalagem.

Apesar da presença com certa constância nas plataformas digitais, os índices da marca na pesquisa são bem menores entre o público jovem. A Sococo teve apenas 18% de citações na faixa etária entre 16 e 25 anos —nesta parcela, 71% não souberam apontar nenhuma marca de leite de coco. Em compensação, a empresa é a preferida de 68% dos entrevistados com 41 anos ou mais.

No Instagram, várias postagens mostram o passo a passo de receitas com produtos da marca, incluindo o leite de coco, em pratos como quindim de coco com maracujá, canjica e até bala de coco, algumas delas com dicas de influenciadores gastronômicos.

Enquanto isso, as fazendas de Moju, que existem desde 1979, e de Santa Isabel —com alguns dos maiores coqueirais da América Latina—, receberam em abril pesquisadores da Embrapa Tabuleiros Costeiros, de Aracaju (SE), como parte de uma parceria para desenvolvimento da cocoicultura na região. Tudo para completar seis décadas de história ainda em plena juventude.