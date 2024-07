Tabasco é o molho de pimenta mais lembrado pelos paulistanos

São Paulo

O Dia da Coxinha (18 de maio) é tão importante para a marca de molho de pimenta Tabasco quanto o Natal é importante para os fabricantes de panetone. É um dia especial, que merece toda a atenção.

"Para comemorar a data, realizamos uma aula de como fazer o petisco, com o molho Tabasco como ingrediente, para os alunos de gastronomia da Universidade Anhembi Morumbi", conta Heidi McCollum, diretora de vendas da Tabasco para a América Latina.

Pela terceira vez consecutiva, o molho de pimenta criado pela família McIlhenny, na Louisiana (EUA), foi escolhido o melhor para 17% dos paulistanos, apontou o Datafolha.

A receita, que nasceu familiar, em 1868, é composta por apenas três ingredientes: sal, vinagre e pimenta —envelhecida em barris de carvalho por três anos. A marca está desde 1933 no Brasil e já vê o país como o principal mercado da América do Sul.

Nem todas as variações de molhos criados lá fora chegam aqui. No Brasil, a linha de molhos inclui as versões original, jalapenho, chipotle, habanero, garlic (alho), sriracha (o molho tailandês) e sweet & spicy (porque a pimenta também pode ser doce). Segundo a executiva, neste ano a marca está passando por reformulações e terá novas embalagens.

Como nem só de coxinha vive uma pimenta, a marca faz também algumas ações pontuais em São Paulo em outras datas, principalmente com lanchonetes e bares. No Dia da Cerveja do ano passado, por exemplo, promoveu uma parceria com o Tank Brewpub (melhor bar de cervejas desta edição), no lançamento de um combo com uma pint e um petisco —com molho jalapenho.