Tank Brewpub, o melhor bar de cervejas em SP, agrada iniciantes e experientes

São Paulo

Amendoim, amora, framboesa e groselha. Não parece a lista de ingredientes que se espera ouvir ao falar de cerveja. Mas a combinação está presente na imperial sour lançada pelo Tank Brewpub, a peanut butter.

O Tank chega ao segundo ano consecutivo como melhor bar de cervejas da cidade com um olho nas novidades, mas sem abandonar o que dá certo. E por que carrega o sobrenome brewpub? Pelo fato de produzir a cerveja no próprio local (ao contrário do taproom, cuja produção acontece fora do bar), além de ter um menu com petiscos e pratos para combinar com os sortidos estilos.

Desde que Julia Fraga e Fabio Comolatti abriram o bar, em 2020, já são cerca de 150 rótulos. Tem aquelas queridinhas, que não podem sair da lista de 20 torneiras; outras sazonais, que vão e voltam de acordo com a estação; e as que não ganharam a aprovação dos frequentadores. "Uma vez fizemos uma saison, com brettanomyces [levedura selvagem]. Tínhamos certeza de que venderia rápido, mas erramos feio", lembra Fraga.

Há também as surpresas, como a Mary brew, uma gose que levava sal de aipo e tomate, uma brincadeira com o drinque bloody mary para o Dia Internacional da Mulher. "Fizemos em pouca quantidade e foi a cerveja que vendeu mais rápido. Até hoje perguntam quando será relançada."

Neste inverno, quem volta é a doppelbock tankator, que chega à mesa após colocarem uma haste de inox quente no copo meio cheio, formando uma espuma levemente aquecida e com aroma de marshmallow, sucesso de 2023. "Sinto que a sede por novidades esfriou um pouco, o que me leva a crer que os clientes buscam mais qualidade do que lançamentos desenfreados", diz Fraga.

Talvez o Tank não seja o bar mais indicado para os geeks cervejeiros, atrás de cervejas maturadas ou de bebidas mais experimentais. Mas isso não é um defeito. No Tank, boa parte dos estilos são de fácil aceitação, como american lager, witbier, amber ale e dark lager, versões que agradam aos que estão entrando no universo cervejeiro. Mas o brewpub não deixa de lado suas cervejas elaboradas, como a peanut butter.

TANK BREWPUB

R. Amaro Cavalheiro, 45, Pinheiros, região oeste, tel. (11) 93208-2352, @tank_brewpub