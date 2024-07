Tasca da Esquina vence como o melhor restaurante português de SP

São Paulo

Se a busca for por tradição, a escolha será a Tasca da Esquina. Com respeito pela própria história, mas sem deixar de lado a inovação, a casa leva o título na categoria restaurante português n'O Melhor de São Paulo.

O chef Vitor Sobral transportou para a filial paulista da sede lisboeta o espírito das autênticas tascas, em um cardápio que garante opções para todos os gostos.

Quem quiser provar da tradição, deve apostar no bacalhau. O receio de um prato salgado demais vai por água abaixo na primeira garfada, que logo de cara já mostra o equilíbrio entre sabor do mar e temperos da terra.

São seis diferentes tipos de preparo, que custam entre R$ 102 e R$ 179. Entre os clássicos, está a versão ao forno, com postas generosas do peixe, farta quantidade de azeite, cebola caramelizada e batatas assadas. Opção menos comum é a moqueca, um diálogo harmonioso entre Portugal e Brasil.

Se a escolha for pela economia, dá para comer um menu de três cursos, o executivo (R$ 99). Às quartas e sextas, é possível provar bacalhau à Gomes de Sá ou com natas. Na entrada há duas opções: salada e sopa. Escolha a primeira, que deixa de lado a simplicidade ao oferecer como acompanhamento pastéis de bacalhau recheados. A sobremesa inclui doces feitos na casa.

Para quem não quer bacalhau, o cardápio deixa claro que a culinária do país vai muito além do peixe, tanto nos pratos com frutos do mar, como o caril de camarão, quanto nos preparos com carne, tal qual a fraldinha de porco com purê de mandioquinha.

Como todo bom português, a carta de vinhos é generosa, fazendo jus à grande adega. Quem senta no salão consegue ver por um vidro o espaço onde as garrafas são guardadas. A harmonização pode contar com a indicação certeira dos garçons da casa. Afinal, o ambiente aconchegante e a boa comida pedem uma boa taça (ou várias) para deixar a experiência ainda mais gostosa.

TASCA DA ESQUINA

R. Joaquim Antunes, 197, Jardim Paulistano, região oeste, tel. (11) 3262-0033, @tascadaesquinasp