Aprenda receita de bacalhau espiritual para fazer bonito na Páscoa

O bacalhau espiritual, receita famosa para datas festivas, é boa opção para fazer bonito e economizar no almoço de Páscoa em família, aproveitando as aparas desfiadas do peixe. O sabor potente da proteína faz com que uma pequena quantidade seja suficiente para realizar muitos preparos saborosos.

A ideia de aproveitar partes menos nobres de peixes também acontece em estabelecimentos de alto padrão, como o restaurante A Bela Sintra, onde um prato como o bacalhau espiritual, em porção individual, custa R$ 171. A receita é da chef da casa, Patricia Bettencourt.

Para ela, há um truque para deixar o bacalhau desfiado bem suculento. "Coloco em uma panela com água, pimenta em grãos, folhas de louro e um fio de azeite. Depois de uma ligeira ferventada, fica delicioso."

Confira preparo a seguir:

Patricia Bettencourt, chef do restaurante A Bela Sintra, prepara o prato bacalhau espiritual - Gabriel Cabral/Folhapress

Bacalhau Espiritual

Por Patricia Bettencourt, chef do A Bela Sintra

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

500 g de bacalhau dessalgado e desfiado

200 g de manteiga

500 g de cebola ralada

300 g de cenoura ralada

250 g de farinha de trigo

1 litro de leite

500 ml de creme de leite fresco

½ noz moscada ralada

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Parmesão ralado para polvilhar

Modo de preparo

Refogue o bacalhau na manteiga, com a cebola e a cenoura. Aos poucos, acrescente a farinha de trigo previamente diluída no leite, o creme de leite, a noz-moscada, sal e pimenta. Mexa até obter consistência de creme, desligue e passe para um refratário. Polvilhe com parmesão e leve ao forno para gratinar.