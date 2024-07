The Liquor Store é bicampeão como melhor bar de coquetelaria de SP

São Paulo

Não fosse a discreta placa lateral, o The Liquor Store, nos Jardins, passaria por um speakeasy, os bares secretos dos tempos da Lei Seca, nos EUA. Para chegar ao bicampeão na categoria coquetelaria de O Melhor de São Paulo, é preciso ser anunciado por um segurança (recomenda-se fazer reserva), atravessar o balcão do restaurante Goya e subir um lance de escadas.

Recebido pelos dois bartenders, o cliente logo nota que o ambiente conspira para a alta coquetelaria: decoração sóbria à meia-luz, boa música no volume ideal e taças elegantes, além de bebidas e insumos (gelo incluso) de primeira linha.

Pequenino, o bar com menos de dois anos de vida dispõe de apenas 20 lugares, 6 deles no balcão. Acomodar-se por ali é uma boa pedida: atenciosos, os bartenders explicam em detalhes a composição das bebidas, e é possível observar de perto a execução de 6 drinques autorais e 16 clássicos —nesse quesito, a carta oferece sugestões menos óbvias, como o delicado clover club (R$ 63, com framboesa e gim). "Mas fazemos praticamente qualquer outro", diz a dupla Anderson e Miguel.

Das criações da casa, destacam-se o Coco Chanel (R$ 57), suave combinação de rum, coco e castanha-de-caju elaborada por meio de um processo de clarificação, e o cítrico e perfumado apple pie sour (R$ 47), com gim, maçã e especiarias.

Para os curiosos, vale arriscar um teste de paladar. Espécie de coquetel confiance, o unknown cocktail (R$ 62) faz jus ao nome: sem a descrição dos ingredientes, o cliente só saberá o que está bebendo ao finalizar o copo. Complexo, cumpre o prometido: "frutado de início, vínico na sequência e um toque amargo no retrogosto".

"Nossa maior aposta é a hospitalidade, buscar uma imersão na coquetelaria", define o chef e proprietário Thiago Bañares, também à frente do premiado Tan Tan (eleito o 56º melhor bar do mundo pelo ranking 50 Best Bars).

Priorizar a experiência etílica fica evidente nas três básicas opções de petiscos —a exceção ocorre às quartas-feiras, quando ostras (R$ 25 o par) harmonizam com uma seleção de dry martínis (R$ 48 a R$ 62).

Al. Franca 1.151, 1º andar, Cerqueira César, região oeste, @theliquorstore.sp