União é a marca de açúcar mais lembrada pelos paulistanos

São Paulo

O açúcar pode ser refinado ou cristal, em cubos ou sachê, mascavo ou orgânico, mas a marca é sempre a mesma: União. De acordo com a pesquisa Datafolha, 66% dos paulistanos preferem o produto da empresa, que chega ao hexacampeonato na categoria.

"O diferencial do açúcar União está em sua capacidade de ir além do simples ato de adoçar receitas, elevando a experiência culinária", afirma Juliana Conti, gerente de marketing da Camil Alimentos, grupo que detém a marca.

"Buscamos sempre oferecer produtos que atendam às diversas necessidades e preferências dos consumidores. Nossa contínua dedicação à qualidade e à satisfação do público consolida a marca como uma gigante no mercado", diz, lembrando que a União tem mais de 110 anos de tradição.

Em junho, mês de festas juninas, o consumidor pode ter sentido no bolso o aumento do preço do açúcar (refinado, cerca de 10%, e cristal, 7,8%), o que acabou refletindo em outros produtos açucarados, como bolos, chocolates e outras guloseimas.

Mas nada abala a relação da empresa com o paulistano, principalmente com o cozinheiro mais experiente —a preferência pela União chega a 80% entre os consumidores com 41 anos ou mais.

Juliana Conti afirma que a marca atua com a escola de negócios e confeitaria Doce Futuro União, que ensina técnicas de confeitaria ao público. Segundo a executiva, o objetivo é fomentar a geração de renda por meio dos doces.