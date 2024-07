Vigor é eleita pelos paulistanos a melhor marca de queijo parmesão

São Paulo

Quando foi fundada, em 1917, a Vigor produzia apenas leite em pó para fins industriais. A empresa de laticínios evoluiu aos poucos e, 20 anos depois, começou a produção de queijo de minas. Mais dois invernos e, em 1939, iniciou a fabricação do queijo parmesão na cidade mineira de São Gonçalo do Sapucaí —hoje o produto está disponível nas versões ralado (seco ou fresco), fatia ou forma.

Desde 2017 integrante do Grupo Lala, do México —antes, foi também da J&F—, a Vigor é conhecida ainda por sua linha de iogurtes e requeijão. Em seu estande do evento gastronômico Taste SP, por exemplo, a marca preferiu destacar o iogurte grego.

Mas foi o queijo parmesão que ganhou o reconhecimento dos entrevistados do Datafolha, com 17% das citações dos paulistanos. A vitória representou o quarto triunfo em seis anos de levantamento.

Na mesma pesquisa é possível observar uma aproximação de outra marca, a Faixa Azul, com 13% das menções (que ficou em segundo lugar por causa do critério de desempate). No entanto, a suposta concorrência não preocupa a Vigor, já que a segunda colocada pertence ao mesmo grupo —assim

O grupo só tem a comemorar, porque o parmesão Faixa Azul 12 meses ganhou uma medalha de prata no World Cheese Awards de 2023, que aconteceu na Noruega, com queijos de mais de 40 países na disputa. No mesmo evento, o parmesão Vigor seis meses levou o bronze —o super ouro ficou com o Morro Azul, de Pomerode (SC).