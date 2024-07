Z Deli, com receitas clássicas e criativas, tem os melhores sanduíches de São Paulo

São Paulo

"Quem não arrisca não petisca", diz o ditado, ao passo que "o seguro morreu de velho", diz o outro. Experimentando os sanduíches da Z Deli constata-se que os dois ditos populares convivem muito bem no cardápio, que agrada tanto quem gosta de ousar quanto quem prefere a zona de conforto.

Para aqueles no primeiro grupo, os aventureiros gastronômicos, vale apostar no sanduíche de língua bovina, defumada e cortada em fatias finíssimas, que vêm em quantidade abundante no recheio. O lanche é finalizado com mostarda forte e molho tártaro. A combinação de sabores é vibrante, surpreende e evidencia a assinatura Z Deli: ingredientes frescos e execução irretocável.

É impossível falar da casa sem destacar seus pães artesanais e a maneira como eles se adequam bem aos diferentes tipos de sanduíches. Desde o pão de brioche dos hambúrgueres, leve e macio, ao pão de centeio crocante, cada tipo é pareado com o recheio ideal.

Há várias opções entre as escolhas clássicas no reino dos lanches. O club sandwich e o de pastrami entregam o que se espera do mix consagrado de embutidos com mostarda forte e maionese. Para fãs do hot dog, na Z Deli dá para optar pela combinação simples da salsicha da casa com mostarda rústica ou ir além com o cheese dog, que acrescenta queijo fundido e cebolinha à mistura.

Ainda na zona de conforto, vale experimentar o croque monsieur. A versão zdeliana desse clássico francês extrapola o lanche: é uma refeição com bastante sustância, um café da manhã bem reforçado. O pão de forma gratinado, embebido em molho bechamel, tem tudo para agradar quem gosta da combinação de molhos cremosos com presunto e queijo.

Nas duas ocasiões em que a reportagem visitou a unidade da Z Deli no centro de São Paulo não houve fila de espera, embora elas não sejam incomuns e convém que o cliente se prepare para aguardar, dependendo do dia e horário que escolher. E, enfim, é preciso reforçar outro bom destaque: o serviço ágil e sempre gentil, que completa uma experiência agradável ao paladar e além.

Z Deli

R. Bento Freitas, 314, República, região central, tel. (11) 3129-3162, @zdeli.zdeli