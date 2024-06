Os assassinatos brutais do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips na Terra Indígena Vale do Javari, no Amazonas, exigiam resposta célere do Estado brasileiro.

Passados dois anos, entretanto, os acusados pelos crimes, ligados à pesca ilegal na região, ainda não foram a julgamento. Em abril deste 2024, a Justiça acatou um pedido de adiamento por parte da defesa, sem prever nova data.

É imprescindível, por óbvio, que executores e mandantes do crime sejam punidos, respeitando-se o direito à defesa e ao contraditório.

Em 2022, o Brasil figurava em 2º lugar na lista de países mais letais para ambientalistas, elaborada pela ONG britânica Global Witness, com 34 casos. Entre junho de 2022 e maio de 2023, foram registrados 62 ataques a jornalistas na Amazônia, segundo a organização internacional Repórteres sem Fronteiras.

A violência no território é um problema histórico devido a conflitos fundiários, exploração ilegal de madeira e outros recursos naturais, garimpo e grilagem, que afetam notadamente a população indígena com fome, doenças e mortes. Nos últimos anos, a expansão do narcotráfico pela região tem piorado a situação já calamitosa.

É urgente que o Estado brasileiro desenvolva políticas para conter a violência na Amazônia.

Deve-se fazer um diagnóstico das zonas mais afetadas e alocar recursos de acordo com necessidades específicas, estipulando prazos e metas para resultados, que exigem avaliação contínua.

Para combater facções criminosas, é preciso investir em fiscalização e inteligência policial para desmantelar fontes de financiamento e fortalecer o controle de armas.

Também é inadmissível permitir que a morosidade de Justiça e a impunidade verificadas no caso de Bruno e Dom continuem a estimular atos infames como os que ceifaram suas vidas.

