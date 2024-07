Compartilhar notícias pessoais em um cargo público nunca é fácil, mas acredito na transparência e no poder da comunicação. Recentemente, fui diagnosticado com um linfoma abdominal durante exames de rotina. A notícia foi um golpe duro, mas também uma oportunidade para refletir sobre minha trajetória e minha missão como prefeito de Belo Horizonte.

Passei por uma cirurgia bem-sucedida e já iniciei o tratamento necessário. Nos últimos dias, tenho tido o apoio inestimável da minha esposa, Mônica, dos meus filhos, Paulo e Gustavo, e dos meus quatro netos. Este suporte familiar tem sido um pilar fundamental neste momento difícil.

Fuad Noman (PSD) participa de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte - Reprodução

Decidi que continuarei exercendo meu cargo de prefeito com o mesmo vigor de sempre, trabalhando incansavelmente e mantendo minha presença discreta, mas eficaz. Também sigo firme na minha pré-candidatura à reeleição, planejando dedicar os finais de semana à campanha enquanto continuo a "prefeitar" durante a semana.

Alguns podem questionar a sabedoria de manter uma agenda tão intensa durante um tratamento de câncer. No entanto, acredito que minha responsabilidade com a cidade e seus cidadãos é maior do que nunca. O diagnóstico me trouxe uma nova perspectiva sobre a importância do nosso trabalho e a urgência de nossas ações.

As obras contra as enchentes em Belo Horizonte, por exemplo, são uma prioridade que não pode esperar. Melhorar o serviço de transporte público e buscar soluções inovadoras para a saúde e a educação são desafios que me motivam diariamente. A Super Emei na área central de BH é um exemplo do que podemos alcançar juntos, e projetos como este me dão energia para seguir em frente.

Belo Horizonte não pode parar. E minha missão de comandar essa cidade que tanto amo não será abalada.

Enfrentar o câncer não é apenas uma batalha pessoal; é um teste de resiliência que revela o caráter de um líder. Sou otimista por natureza e acredito firmemente no poder da fé. Deus tem me sustentado nos momentos mais difíceis da minha vida, e sei que Ele continuará a me fortalecer nesta jornada. Minha fé me dá a coragem para enfrentar as mudanças físicas que o tratamento trará, como a perda de cabelos e peso, sem perder a alegria de servir.

Esta experiência também me fez refletir sobre a importância da empatia e da solidariedade no serviço público. Como líder, é minha responsabilidade mostrar que, mesmo nos momentos mais desafiadores, podemos encontrar força na comunidade e inspiração na missão de melhorar a vida das pessoas.

A mensagem que quero deixar é clara: enfrentarei este desafio com a mesma determinação com que enfrento os problemas da nossa cidade. Tudo na minha vida foi conquistado com esforço e perseverança, e não será diferente agora. Vou vencer mais uma vez, não só por mim, mas por todos que acreditam no nosso trabalho.

Agradeço profundamente aos médicos e enfermeiros que têm cuidado de mim, à minha família pelo apoio incondicional, aos meus amigos e a todos os belo-horizontinos pela confiança. Continuaremos trabalhando juntos, com confiança no futuro e fé no que está por vir.