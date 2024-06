Fuad Noman (PSD) participa às 12h de sabatina Folha/UOL com pré-candidatos de BH; assista

São Paulo

O atual prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), estreia nesta quinta-feira (13), às 12h, o ciclo de sabatinas com pré-candidatos promovido por Folha e UOL, que começará com a capital mineira e seguirá com outras 17 cidades.

As entrevistas serão conduzidas por Fabíola Cidral, com participação dos repórteres Amanda Rossi, do UOL, e Artur Búrigo, correspondente da Folha em Belo Horizonte.

Fuad Noman é economista e chefia o Executivo da capital mineira desde 2022, quando o titular, Alexandre Kalil, renunciou ao cargo. Antes, foi secretário da Fazenda da cidade, além de secretário estadual de Transporte e Obras e presidente da Brasilprev, braço do Banco do Brasil.

Além dele, outros dois postulantes foram convidados. Nesta sexta-feira (14), no mesmo horário, será a vez do deputado federal Rogério Correia (PT). O deputado estadual Bruno Engler (PL) também foi convidado, mas desistiu da participação.

Além disso, Folha e UOL promoverão debate com os principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. O encontro no primeiro turno será em 30 de setembro, às 10h. Caso haja segundo turno, haverá outro em 21 de outubro, também às 10h.