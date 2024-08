'Extrema direita vive nesse lenga-lenga de comunismo para esconder sua incompetência', diz leitor

Eleições nos EUA

"Trump chama Harris de ‘comunista’ e isso mostra o quanto ele está preocupado" (Paul Krugman, 12/8). A extrema direita mundial vive nesse lenga-lenga de comunismo para esconder sua incompetência e falta de soluções para os problemas reais do povo e do mundo. Só o sujeito pseudo-politizado por memes que não entende isso.

Felipe José Fernandes Macedo (São João del Rei, MG)

Kamala já ganhou essa eleição. Trump é autoritário, fanfarão e antipático.

Antonio Carlos Nogueira (Fortaleza, CE)

O candidato republicano e ex-presidente dos EUA Donald Trump durante comício de campanha, em Bozeman - Michael Ciaglo/Getty Images via AFP

Agrados presidenciais

"Bolsonaro pede arquivamento do caso das joias com base em decisão do TCU sobre relógio de Lula" (Política, 12/8). Isso é uma vergonha! Onde está a ética? Presidentes receberem "presentes" avaliados em milhões de reais? Para dar o quê em troca? Pensem.

Graciela Rundle (Salvador, BA)

Xenofobia

Quando vou a algum lugar e sinto maus tratos, retorno às minhas origens, meu canto ("O fogo xenofóbico contra brasileiros em Portugal", Alvaro Costa e Silva, 12/8). Que cada um cuide do que é seu e viva no modo e lugar que lhe convier.

Niemeyer Franco (São Mateus, ES)

Eu sinto que o governo brasileiro ignora este assunto, assim como a diplomacia brasileira que deveria nos apoiar em Portugal. Não temos um canal oficial de comunicação, o portal de denúncias foi desativado, a AIMA está descontrolada e a polícia recusa-se a investigar os crimes de violência e xenofobia contra a comunidade brasileira. As relações diplomáticas entre os dois países devem ser preservadas, mas Portugal não pode tratar mal a comunidade brasileira, com todos assistindo em silêncio.

Lilian Facio Kopke (Boa Vista, RR)

Segurança financeira

"Não é o que você compra que te faz rico; Entenda o segredo da verdadeira riqueza" (De Grão em Grão, 12/8). Estudar muito, trabalhar sempre, economizar no limite, poupar o suficiente e viver bem. Com o avançar da idade, as doenças virão, independentemente da situação financeira.

Galdino Formiga (São Caetano do Sul, SP)

Performance esportiva

"Jesus + Olimpíadas = medalhas?" (Juliano Spyer, 12/8). Agora vem a teologia da prosperidade atlética... Qual será a próxima?

Thiago Cury Ribeiro da Silva (Uberaba, MG)

Embora seja ateu, compreendo o ponto levantado pelo autor. A ética protestante está relacionada à disciplina e saúde, da mesma forma que a ética oriental da honra e disciplina (Japão e China são medalhistas de mão cheia). E o mesmo resultado também pode ser atingido quando o país vive uma cultura do esporte amplamente arraigada, tal como o caso da Austrália. Ou seja, não é Deus, é o homem disciplinado.

Thiago Lopes (Campinas, SP)



Estereótipo de gênero

"Entenda a diferença entre as tradwives e as esposas troféu" (Equilíbrio, 13/8). Acho que cada um faz sua opção de vida. Mas é muita ingenuidade desta mulherada que segue exemplos de Instagram... A influenciadora tem milhões de seguidores, ou seja, isto é o trabalho dela, ela vende um estilo de vida. E, se separar, ainda vai ganhar uma bolada do marido milionário. E a reles mortal?

Sandra Losa (Brasília, DF)

Minha avó foi uma tradwife, meu avô tirou ela do trabalho de professora. Ela viveu e trabalhou por ele, até que descobriu uma traição depois de 30 anos de dedicação exclusiva. Terminou frustrada por ter vivido como uma sombra dele. É tudo muito bonito, mas você condicionar sua vida e felicidade a outra pessoa (o marido, no caso) é um caminho perigoso.

Hermógenes Moussallem (São Paulo, SP)

Poluição marinha

"O violento esporte nasal" (Ruy Castro, 11/8). As repercussões deste tema deveriam mobilizar todo o país, mas não é isso que vemos. Do mesmo modo, muito pouco fazemos para lidar contra a contaminação por microplásticos do ar, de tudo que bebemos e comemos. Faz tempo que foram encontrados resíduos plásticos no sangue, nas células e nos órgãos internos de voluntários testados por instituições públicas e privadas.

Jose Eduardo Marinho Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Inspiração

"Nando Reis diz que renasceu com sobriedade ao lançar seu 1º disco feito sem drogas" (Ilustrada, 12/8). Até a aparência dele mudou. Quem tem na família sabe como é difícil. Pode fazer os tratamentos mais caros, mudar de cidade, mas, se não tiver força de vontade e muito apoio, não larga. É triste demais.

Zelis Pereira S. Junqueira (São Paulo, SP)

Cicatrizes da guerra

"Takashi Morita, sobrevivente da bomba atômica de Hiroshima, morre aos cem anos em SP" (Cotidiano, 13/8). Sempre foi muito educado e cordial no tratamento com os clientes da pequena mercearia Sukiyaki. Minha lembrança de infância ficou marcada, pois ele sempre nos presenteava com algum doce ou palavras de sabedoria.

Dilson Sales (São Paulo, SP)