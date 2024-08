Leitora diz que servidor carrega a administração pública nas costas

Servidores descontentes

"Servidores questionam novas regras para carreiras do funcionalismo federal" (Mercado, 25/8). Os oportunistas sempre prejudicam os servidores públicos e silenciam quanto aos cargos em comissão! O servidor público carrega a administração pública nas costas, ao passo que os comissionados apenas enaltecem o oportunista que o nomeou!

Neli Faria (São Paulo, SP)

Estabilidade no emprego e salário elevado não são justos para quem paga.

Alexandre Barreto (Porto Alegre, RS)

A ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, durante entrevista à Folha - Pedro Ladeira/Folhapress

Incêndios

"Governos e produtores veem indícios de crime e PF e SP investigam incêndios" (Cotidiano, 25/8). Espero que as investigações não demorem três anos para apontar os culpados e que sejam imediatamente divulgados os nomes dos mandantes para o envio da conta dos prejuízos ambientais, sociais e econômicos.

Rose Cintra (Rio de Janeiro, RJ)

Existe hoje no Brasil, principalmente no eixo Sul-Sudeste, uma onda formada por pessoas que querem ver o circo pegar fogo. São pessoas como aquelas que invadiram e destruíram Brasília, que pregam a desobediência civil, atacam autoridades e instituições e ameaçam a democracia. Querem instalar o caos.

Mario Donizete Pelissaro (Atibaia, SP)

Tão triste quanto os incêndios é observar a nossa incapacidade como sociedade. Não há diálogo apenas troca de acusações. Chegamos ao ponto de ver alinhamento entre o governo federal do Lula com o governo estadual do Tarcísio —ao menos quanto a origem— e não vemos alinhamento em nós. Esquerda ou direita só serve para nos dividir e nós só perdemos com isso.

Conrado Tramontini (São Paulo, SP)

Alianças

"PT mira evangélicos, sela alianças e escolhe pastores como vices" (Política, 26/8). Pastores e missionários de verdade, como os próprios nomes dizem, são pastores e missionários; não se envolvem com política, mas não consigo deixar de ter uma pontinha de satisfação de ver alguns se afastando do bolsonarismo.

Telma Saraiva (Campinas, SP)

Enquanto for para fazer alianças políticas, tudo bem. Já se for para levar à frente pautas conservadoras e discriminatórias, não vale.

Eduardo Batista de Souza (Diadema, SP)

Absurdo! Ao invés de combater o oportunismo messiânico fundamentalista dentro da política, a esquerda se junta à prática nefasta da direita. Realmente o Brasil não tem saída senão a barbárie...

Carlos Leston (São Paulo, SP)

Dinâmica nacional

"Um armazém de secos e molhados" (Luiz Felipe Pondé, 25/8). De concreto mesmo é que o Brasil é o país da impunidade!

José Prado (Uberaba, MG)



Mitigação

"Projeto vai usar sacos de areia para frear avanço do mar em praia de Peruíbe (SP)" (Ambiente, 26/8). Se chama aquecimento global e vai piorar. Podem colocar quantos sacos de areia quiserem, são medidas paliativas.

Edson José Neves Júnior (Uberlândia, MG)

Fábula

"Tão cigarra quanto formiga" (Bia Braune, 25/8). Que texto mais lindo para recordar e repensar o clássico equilíbrio da jornada adulta.

Fabiana Menezes (Belo Horizonte, MG)

Muito legal! E nostálgico. Eu gostava daquelas canecas rústicas. E do bule e da sopa de letrinhas.

Ricardo Batista (Embu das Artes, SP)

Novo formato

"Edição Folha evolui formato gráfico para leitura dinâmica, ergonômica e com mais conteúdo" (Política, 24/8). Acompanho a Folha desde a minha adolescência. Já vi passar por várias mudanças. Depois da internet, vi vários jornais tradicionais sendo cancelados em sua versão impressa. A Folha continua e admiro, em tempos de redes sociais e versões digitais, que a Folha faça uma reformulação em sua versão impressa. Que as vendas aumentem e o jornal fique cada vez mais forte.

Everaldo Krigovski (Pontal do Paraná, PR)

Que legal! A Folha, indiscutivelmente, é um jornal necessário. Presente na minha vida desde sempre. Fico feliz com as novidades, sobretudo com a volta do Guia. As sextas eram ansiosamente aguardadas… Vida longa à Folha!

Luiz Cláudio Lopes Rodrigues (São Paulo, SP)

Privatizações

"Privatizar Petrobras, Caixa e Banco do Brasil" (Editoriais, 24/8). Sinceramente, não sei de onde esse editorial tirou isso de que a maioria dos brasileiros é a favor da privatização de serviços essenciais à população. O editorial se esqueceu também de dizer os serviços que a Caixa Econômica presta aos mais pobres, daqui a pouco estão defendendo a privatização da educação! E ainda acaba com o funcionalismo público e escancara seus interesses privatistas, me poupem!

Martha Tristão (Vitória, ES)

O Estado brasileiro deveria se concentrar em fornecer bons serviços em saúde, educação e segurança. O restante não deveria ser papel dele. Corajosa e realista a posição desta Folha.

Marcos Benedetti (Osasco, SP)