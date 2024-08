Proliferação de apostas online levanta questões sobre seus impactos, diz leitor

Impacto social e psicológico

"Sem regulamentação efetiva, apostas online são caixas de Pandora nas periferias" (Veny Santos,

27/8). Tal qual o cigarro, cujo imposto arrecadado não cobre os custos de tratamento médico necessário aos viciados em nicotina, o governo também irá constatar tardiamente que o arrecadado das apostas não cobrirá a tragédia social que já se abate sobre os viciados em jogatina.

Jorge Luiz Lanfredi Gaia (Bragança Paulista, SP)

A proliferação das apostas online no Brasil, especialmente nas periferias, levanta questões urgentes

sobre os efeitos sociais e econômicos dessa prática. O fenômeno, inicialmente visto como uma forma de entretenimento, se transformou em verdadeira caixa de Pandora, como disse o colunista, abrindo as portas para os problemas que vão desde o endividamento descontrolado até o aumento da criminalidade, passando por impactos profundos na saúde mental e na coesão social das comunidades vulneráveis.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)

Jovem manuseia sites de apostas em celular, em Brasília



Identidade

"Será que chegou a hora de relembrarmos que somos latinos?" (Políticas e Justiça, 27/8). Profissionais e estudantes têm como principal destino países de língua inglesa. Além disso, o inglês é universal, serve para se comunicar em qualquer lugar do mundo. É um debate inútil quando vemos que jovens do ensino médio mal sabem fazer uma conta simples ou conjugar verbos.

Gregorio Amarante (Araucária, PR)

Língua estrangeira se aprende com finalidades práticas. Queiram ou não, o inglês é universal e abre muito mais caminhos. Como alternativa, melhor aprender mandarim ou alemão.

Marie Santos (Brasília, DF)

O aprendizado do português pelos falantes de espanhol e vice-versa é imperativo. A integração da América Latina é uma das políticas mais importantes.

Marcelo Silva Teixeira (São Paulo, SP)



Ex-presidente uruguaio

"Mujica fala sobre tratamento contra câncer e diz que humanidade está condenada" (Mundo, 26/8). Mujica é, por sua lucidez e personalidade, o maior líder e estadista da América Latina e continuará sendo por um bom tempo.

Tadeu Humberto Scarparo Cunha (São Paulo, SP)

Pessoas como o presidente Mujica nos fazem pensar que não estamos no mundo por engano. Podemos ser felizes buscando o simples.

Ricardo Caviglia (São Paulo, SP)

"Pepe Mujica é internado no Uruguai em meio a tratamento contra câncer" (Mundo, 27/8). Força, Mujica! Torcemos por você! Decente e honesto. Um farol em meio às trevas do obscurantismo.

Luciano Neder Serafini (Ribeirão Preto, SP)



Inclusão no ensino

"Escolas de elite: segundo round" (Vera Iaconelli, 26/8). Quem vai cobrar? Quem vai fazer? Vai acontecer? Antigamente não tinha nada disso e a coisa andava. Tudo muito lindo, mas onde está a solução?

Dirce Buzato (José Bonifácio, SP)

É sempre um prazer ler sua lucidez, Vera! É preciso preparar quem vive na bolha para que a inclusão seja

menos cheia de fricção. Esse episódio enche todos nós de tristeza e pessimismo em relação a um futuro menos desigual!

Raquel Trevisan (São Paulo, SP)

Que nossos governantes se virem para dar escola de qualidade para o povo. Lamento pelos que não

podem pagar, mas não é função da iniciativa privada resolver um problema do Estado.

Raul de Jesus Duarte (Caçapava, SP)



Guerras

"Novo mega-ataque russo mira bases de caças F-16 na Ucrânia" (Mundo, 27/8). Seria inteligente negociar com a Rússia, pois essa guerra pode escalar e ao menos três inimigos possuem armas nucleares.

Anderson Santos (Ribeirão Pires, SP)



Candidatura de Marçal

"Dilemas de juiz" (Hélio Schwartsman, 26/8). Ainda que a cassação do candidato venha a aprofundar

a polarização que rasga a sociedade brasileira, não dá para deixar alguém como ele comandar a maior

cidade da América Latina.

Dora de Oliveira e Silva (Brasília, DF)

Penso o contrário: o mais correto é aplicar a lei igualmente para todos. A lei existe também para proteger a sociedade.

José Tarcísio Aguilar (Curitiba, PR)

"Pablo Marçal tem que ser derrotado nas urnas, não barrado na Justiça" (Joel Pinheiro da Fonseca, 26/8).

O caminho de perseguição pode dar efeito contrário. Tenho ouvido muitas pessoas, principalmente os jovens, dizerem que quanto mais falarem do Marçal, mais certeza têm em votar nele.

Marco Martins (São Paulo, SP)

Já vimos o perigo que isso representa.

Maria Lúcia Bergami (Lins, SP)

Não se pode normalizar mentiras, agressividades, e uso abusivo de qualquer instrumento, incluindo as redes sociais, na política. Me parece que não apenas os políticos e ou partidos deveriam estar batendo num candidato tão cheio de problemas com a Justiça. A sociedade e a imprensa deveriam fazer

uma campanha contra.

Frederico de Souza Cruz (Florianópolis, SC)