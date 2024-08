Recorte do 'eleitor médio' paulistano está idiotizado, diz leitor sobre pesquisa eleitoral

Datafolha

"Marçal (21%) cresce e empata com Boulos (23%) e Nunes (19%) na liderança em SP" (Política, 22/8). Esse recorte do "eleitor médio" paulistano está idiotizado. Faltam perspectiva, conhecimento, cultura, formação acadêmica, sobra engajamento no vício em redes sociais que alienam e em apostas online. Vai muito longe este país.

César A. C. Sanchez (Brasília, DF)

Culpa das esquerdas que há anos vêm fazendo um péssimo trabalho. Não organizam, não conscientizam e não mobilizam. Viram as costas para aqueles que as elegeram. Por fim, ficam sem apoio popular e precisam agradar a direita para aprovar alguns projetos.

Jair R. Maria (São Paulo, SP)

Combate ao bullying

"Estudantes protestam na frente do Colégio Bandeirantes após morte de aluno" (Cotidiano, 20/8). Lamentável. Muito triste. Deveriam ter tolerância zero com bullying. Ter dado mais apoio ao menino e punição severa a quem comete bullying. Que Deus ampare os familiares.

Moara Semeghini (Campinas, SP)

Representando o Movimento Escola Popular, venho lembrar que o suicídio de Pedro Henrique, aluno bolsista do Colégio Bandeirantes e vítima de bullying classista, racista e homofóbico, não é um evento isolado. O caso do Bandeirantes evidencia que o interesse de classe das elites brasileiras é sabotar a educação da população. A única solução para a desigualdade é a luta por uma escola pública de excelência, como fazemos em nosso movimento, e não bolsas em pequena escala.

Antonio Oliva, diretoria de Relações Institucionais da União Municipal dos Estudantes Secundaristas (São Paulo, SP)

País do futuro

"Congresso promulga PEC da Anistia enquanto discute afrouxar Lei da Ficha Limpa" (Política, 22/8). Entra dia, sai dia, entra ano, sai ano, e nossos políticos continuam discutindo frivolidades como a taxa das blusinhas, emenda Pix, ficha limpa, PEC da Anistia —ou seja, nada que faça o país avançar, apenas retroceder. Seguimos sendo o eterno país do futuro.

Artur Mendes (Campinas, SP)

Eleições nos EUA

"De surpresa, Oprah Winfrey rouba a cena na noite do vice de Kamala Harris" (Mundo, 22/8). É necessário derrotar o extremismo, o preconceito, a homofobia, o racismo e tudo mais que está claramente visível nessa extrema direita global. Quanto menos líderes deles estiverem no poder, mais seguidores deles voltarão para o armário. Eles não podem se sentir maioria e andarem por aí espalhando ódio. Kamala neles!

Paulo Bruno Cardoso (Rio de Janeiro, RJ)

Lembrei de uma belíssima entrevista da Viola Davis dada a Oprah. Essas mulheres, de qualquer raça ou etnia, são o sal da terra. Podem, como heroínas com superpoderes, salvar o mundo.

Lorena Pardelhas (Porto Alegre, RS)

Memória afetiva

"O elitismo contra Silvio Santos" (Mariliz Pereira Jorge, 20/8). Excelente, Mariliz. Sua defesa sempre intransigente dos direitos das mulheres não tisnou seu ponto de vista acerca da postura de SS, que era mais irreverente do que misógina. SS era mestre em expressar seu ponto de vista sem necessariamente ofender o interlocutor, falando sério em tom de brincadeira. É a principal lição que ele nos deixa enquanto comunicador, penso.

Paula Faria (Palmas, TO)

O problema é transformar um ser humano como qualquer outro em um deus. Quer que o povo viva uma dor que é apenas da família dele e amigos próximos. A vida ou morte do Silvio Santos não muda em nada a vida da grande maioria dos brasileiros. Se ele não tivesse existido, teria aparecido outro, se não existisse programa de auditório, teria aparecido outra diversão. Elitista é quem acha que apenas as vidas de famosos importam.

Cesar Montezuma Carvalho (Fortaleza, CE)

Odiadores de plantão

"A doença contagiosa dos etaristas, negacionistas e haters da internet" (Mirian Goldenberg, 21/8). Excelente artigo. Parece que perdemos o respeito, a solidariedade e a educação. Dá-se pouca importância ao humano. Assim, o ódio irradia rapidamente seus tentáculos contaminando qualquer o ambiente.

William Rachid (Carapicuíba, SP)

O dilema de sua amiga parece com o que venho sentindo, e com o de todos os que primam por um comportamento pacífico e estável. Percebo que ainda bem que temos o bom senso para nos proteger dos desequilibrados, inseguros, arrogantes e mais, muito mais infelizes que nós.

Regina Célia Baldin (Ribeirão Preto, SP)

‘Porque Brigamos’

"Diana, uma das grandes vozes da canção sentimental brasileira, morre aos 76 anos" (Ilustrada, 21/8). Num futuro próximo, esses novos cantores terão que regravar Diana, Belchior, Chico, Adoniran, Aracy de Almeida, Noite Ilustrada, Nelson Gonçalves e tantos desse tempo, pois os talentos jovens não conseguem superar esse povo.

Weligton Medeiros (Recife, PE)

Compromisso parental

"Mamãe, você pode tentar não trabalhar hoje?" (Joanna Moura, 21/8). Aos 64 anos e tendo criado sozinha um filho que hoje está casado e tem 37 anos, tenho deparado com uma constatação: as conquistas da mulher na educação e no trabalho não a desobrigaram o suficiente de suas responsabilidades como mãe, esposa e dona de casa. O mesmo não acontece com os homens. Os homens podem até lavar uma louça ou colocar as roupas no varal mas a gestão da vida privada continua sendo responsabilidade predominante ou exclusiva da mulher. É isso.

Dirce Maria de Jesus Barbosa (São Paulo, SP)

Disputa com máquinas

"Robôs não descem escada" (Ruy Castro, 21/8). Perdemos para nós mesmos o tempo todo. Nem precisamos de máquina alguma para isso.

José Tarcísio Aguilar (Curitiba, PR)