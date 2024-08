'Vamos nos arrastar nessa lama da ignorância e oportunismo por quanto tempo?', diz leitora sobre polarização no país

Caso das mensagens

"Tudo que Moraes fez é nulo e vai garantir a impunidade, diz Ciro Gomes sobre mensagens do TSE" (Política, 21/8). Essa falsa esquerda somente conhece um viés: o fanatismo. A inteligência, lucidez, a tecnicidade das questões e isenção não tem vez. Vamos nos arrastar nessa lama da ignorância e oportunismo por quanto tempo? O que realmente faria diferença é o simples discernimento entre o certo e o errado, aí sim seríamos salvos. Simples assim!

Graça Almeida (São Paulo, SP)

Ciro, como sempre, certeiro na avaliação, doa a quem doer. Até porque é advogado e professor de direito. O tempo de sair da polarização estéril está próximo de acabar e os brasileiros vão conseguir raciocinar fora da bolha em prol do bem da nação.

Valeria Moraes Lopes (Fortaleza, CE)

Nulo foi o golpe que a extrema direita tentou sob o comando do traste inelegível e companhia. E o grande responsável pela anulação do atentado contra a democracia brasileira foi Alexandre de Moraes.

Ricardo Lobo (Terezópolis de Goiás, GO)

Ciro Gomes no debate entre os candidatos à Presidência da República nos estúdios da TV Globo, em 2022 - Eduardo Anizelli/Folhapress

Redenção

"Presos do 8/1 são candidatos em 44 cidades com tornozeleiras e restrições" (Política, 23/8). Viraram um escracho as eleições no Brasil!

Neusa Ferreira Alves (São Paulo, SP)

Enquanto não julgarem os responsáveis, a narrativa dos golpistas encontrará eco entre os mal-informados e mal-intencionados.

Leonardo Trindade (São Paulo, SP)

Isso diz muito da sociedade que estamos construindo... Pobre país...

Gabriela Torres (São Paulo, SP)

Distribuição

"Corte de gastos anunciado não é suficiente para o Orçamento" (Adriana Fernandes, 23/8). Se acabar com os privilégios fiscais, resolve e sobra.

Deborah Teixeira (Recife, PE)

O Brasil parece o condomínio onde moro. Ao invés de buscar cortar custos e racionalizar despesas, avança-se no bolso dos moradores.

João Pinheiro (São Paulo, SP)

"Quanto o Brasil pode crescer?" (Bráulio Borges, 22/8). Inflação na meta e povo na miséria. Pleno emprego precarizado, com um monte de gente na informalidade ou como PJ. Para os defensores da continuidade da desigualdade abissal o que importa é que a inflação esteja baixa, os juros estejam altos e o povo na indigência para que não possam consumir.

Simone Rodrigues (Cascavel, PR)



Terceira idade

"Idosos devem ser maior parcela da população em 2070, com quase 4 de cada 10 brasileiros" (Cotidiano, 22/8). Até nisso o capitalismo se boicotou; o individualismo das pessoas, a destruição do estado de bem-estar social, a necessidade das pessoas se matarem de trabalhar para ter uma vida digna, junto com uma sociedade que trouxe a mulher para um protagonismo, mas não reeducou o homem no compartilhamento das funções paternas. Tudo isso são incentivos para não ter filhos. O Brasil não conseguirá fugir de programas de incentivo como já acontece em outras partes do mundo, sob o risco de colapsar.

Andre Moraes (Rio de Janeiro, RJ)

Direitos em risco

"Envelhecimento acelerado dos brasileiros reforça expectativa de nova reforma da Previdência" (Mercado, 22/8). Se seguir os estudos, só se aposenta alguns anos depois da morte.

Raul Mascarenhas (São Carlos, SP)

Eleições nos EUA

"Kamala pode aprofundar caminho autodestrutivo dos EUA em políticas econômicas" (Mundo, 22/8). Lá como cá o tal mercado tem sua visão enviesada. Pois elejam seus presidentes. Lá como cá não tem uma esquerda que mereça esse nome, apenas algum discurso de intenções sobre poucos aspectos sociais. Qualquer que seja o eleito por lá, o país mudará nadica na sua política externa ocupacionista, afora o nível da educação nos discursos.

José Tarcísio Aguilar (Curitiba, PR)

Desempenho medíocre

"Empréstimo para Musk comprar Twitter foi pior negócio do tipo para bancos desde crise de 2008" (Mercado, 21/8). O menino riquinho e birrento achou que podia tomar (ou domar?) o mundo à força. Agora está caindo na realidade...

Paulo Augusto (Rio de Janeiro, RJ)

Se eu tivesse um banco também emprestava para ele. Nunca vi esse Musk colocar a mão em um empreendimento e se dar mal. As empresas dele estão dominando o cenário empresarial. É mais, ele tem capital para honrar os empréstimos, diferentemente de alguns empresários que pegam dinheiro do governo e não pagam a conta, que é de todos nós, digo a conta do BNDES.

Paulo R. Justo (Cabo Frio, RJ)

Área do conhecimento

"Conselhos para quem está começando a estudar filosofia" (Juliana de Albuquerque, 22/8). Um lembrete para quem inicia o estudo da filosofia. É, sem dúvida, impossível para qualquer indivíduo ser um investigador treinado em todos os diferentes campos nos quais a filosofia pousa suas asas. A tarefa da filosofia é muito complicada para ser resolvida por simples fórmulas mágicas.

Vito Algirdas Sukys (Santo André, SP)