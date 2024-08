Leitores comentam como o esporte nacional pode ser fortalecido

Nesta semana, a Folha perguntou aos leitores como o esporte nacional pode ser fortalecido, tendo em vista os desafios em conquistar títulos mundiais e medalhas olímpicas. Confira a seguir algumas respostas.

Bons centros de treinamento, apoio financeiro ao atleta, professores de níveis internacionais, participação nos principais torneios internacionais e dedicação integral dos atletas.

José Andrade (Caraguatatuba, SP)

Somente através da educação, como um todo, onde o esporte é um dos elementos que devem ser objeto de foco desde o ensino fundamental.

Paulo Franco (Taubaté, SP)

Dividir a verba com todos os esportes. Se possível, igualmente e não dar prioridade somente ao futebol.

Larissa Barreto (São Paulo, SP)

A campeã olímpica Beatriz Souza na final de judô feminino +78kg - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Apesar de sermos o "país do futebol" —ou de acharmos que ainda somos, o esporte não é uma prioridade dos nossos governos. Mesmo desconhecendo muitos atletas, torço demais por cada um: porque vê-los no lugar mais alto do pódio é testemunhar a alquimia de se transformar tão pouco em ouro.

Dante de Lima Fernandes (Natal, RN)

O esporte poderia ser fortalecido se investissem mais em seus atletas, fizessem mais polos em diferentes lugares do país para oportunizar jovens com aptidões e valorizassem mais os Jogos Olímpicos, pois quando temos Copa do Mundo, todos param para assistir, já com os Jogos, a vida segue normalmente.

Thaís Rocha (São Sebastião, SP)

Mais investimentos do poder público, aplicado principalmente nas escolas de tempo integral, ou no contraturno das que possuem meio período.

Gustavo Henrique (Campo Grande, MS)

Estimulação psicomotora na primeira infância, professores mais qualificados e que observem suas habilidades, dar bolsa de estudos para alunos que são atletas e divulgar campeonatos regionais.

Lucimara Laurano (Botucatu, SP)

A pesquisa e a inovação também desempenham um papel importante, utilizando ciência e tecnologia para melhorar o desempenho atlético. Além disso, é necessário cuidar do bem-estar mental e emocional dos atletas, oferecendo suporte psicológico e assistência médica. Popularizar o esporte desde a base, em escolas e comunidades, pode aumentar o envolvimento e criar uma cultura esportiva mais forte.

Wallyson Manoel da Silva Costa (Jaboatão dos Guararapes, PE)

O governo deveria, sim, investir mais nas escolas e em programas de treinamento para atletas com uma idade "mais avançada" a fim de formar uma sociedade qualificada não só para esporte, mas para a vida.

Juliane Karyne Lima Rocha (Caruaru, PE)

Sempre aparece esta pergunta em época de Olimpíadas. Ela reflete o equívoco de se pensar o esporte primordialmente na dimensão do alto rendimento. Para fortalecer o esporte no país, é necessário, na minha opinião, democratizá-lo. Isso passa por transformar políticas de governo em políticas de Estado, buscando garantir o financiamento e a continuidade da oferta de programas de prática esportiva. O principal, na minha opinião, é possibilitar que a população conheça, aprenda e vivencie o esporte com toda sua riqueza e diversidade de modalidades.

Anna Mazoni (Belo Horizonte, MG)

Maior carga horária de aulas de educação física e esportes na educação básica.

Edmara G. Garcia Braz (São Paulo, SP)

Investimento público e maior apoio popular (não só nas Olimpíadas).

Raquel Josiane Klein (Palmas, TO)