Leitor diz que, com falta de investimentos, conquistas de atletas são milagres

Prata na ginástica artística

"Biles, com margem para erro, só permite a prata a Rebeca" (Esporte, 1º/8). O que as e os atletas do Brasil fazem chama-se milagre, com todo o desprestígio, desestímulo e falta de investimentos na educação e nos esportes brasileiros. Ambos devem andar juntos. Não à toa, nos Estados Unidos, grandes promessas esportivas ganham bolsas nas universidades da Ivy League. Parabéns, atletas e artistas brasileiros! Vocês são gigantes.

Adriana Santos (Macaé, RJ)

Sensacional e maravilhosa, Rebeca! Uma grande vencedora! A prata? Um ouro!

Neli Faria (São Paulo, SP)

Rebeca Andrade durante final do individual geral feminino de ginástica artística - Mathilde Missioneiro/Folhapress

Prata na marcha atlética

"Medalha inédita: Caio Bonfim conquista prata na marcha atlética" (Esporte, 1º/8). Ah, essa gente prateada mostrando seu valor! Bravo, Bonfim!

Maria do Rocio Barszcz (Campo Largo, PR)

Prata que vale mais que ouro, pois para o brasileiro é sempre mais difícil como muitos países subdesenvolvidos, principalmente na mentalidade. Quem o xingou deve ser por inveja e ignorância. Atleta deve ser completo fisicamente e mentalmente.

Roberto Ken Nakayama (São Paulo, SP)

Parabéns a todos os atletas brasileiros, medalhistas ou não. No entanto, não posso deixar de pensar no ditado "uma montanha parindo um rato." A realidade é uma completa falta de infraestrutura esportiva, começando pelo ensino público, e uma solução não está à vista.

Pierre Laville (Salvador, BA)

Cobertura

Parabéns à Folha por, mais uma vez, documentar os Jogos Olímpicos, e especialmente ao jornalista Marcos Guedes pela matéria ("Ciclista põe Argentina na frente do Brasil no quadro e festeja com brasileiro", Esporte, 31/7) sobre a amizade entre os ciclistas José Torres Gil (Argentina) e Gustavo Batista de Oliveira (Brasil). O coleguismo em tantas jornadas, o respeito e o incentivo mútuos, são autênticas mostras do que é o verdadeiro olimpismo.

Afonso Monteiro (São José dos Campos, SP)

Hipismo

"Com cavalo machucado, Brasil é desclassificado no hipismo nas Olimpíadas" (Esporte, 1º/8). Essa modalidade deveria ser banida de qualquer competição esportiva. Não existe esporte feito com animais que não seja às custas deles —sempre serão machucados, pois o homem usa-os para seu benefício.

Vera Queiroz (Rio de Janeiro, RJ)

Está mais do que na hora de repensar o uso de animais em esportes e entretenimentos. Não existe "cavalo atleta".

Juliana Andrade (São Paulo, SP)

Imaginário coletivo

"Mulheres negras medalhistas" (Cida Bento, 1º/8). A passos de formiga, estamos avançando.

Ivoney Melo (Brasília, DF)



Diplomacia

"Apoio a Maduro gera desconforto no governo Lula e municia oposição" (Política, 31/7). Lula e o PT estão desmoralizando a esquerda democrática e fornecendo material para a extrema direita fabricar fake news. Não é possível, para democratas de todas as correntes, contemporizar com Maduro, Ortega, família Castro et caterva.

Luthero Maynard (São Paulo, SP)

Não se pode misturar ser de esquerda e apoiar uma ditadura, independente se ela é de esquerda ou de direita. A vontade de um povo se confunde com coação, fraude e falta de transparência.

Filomena Silva Magalhaes (Muriaé, MG)

CLT turbinada

"Casa quitada e almoço pago: o que é o CLT premium que viralizou nas redes" (Mercado, 30/7). Mundo muito distante da imensa maioria da classe trabalhadora brasileira.

Rogerio Cerqueira (Diadema, SP)

Se eu tenho uma vaga e dez candidatos a ela, o salário é baixo. Se eu tenho uma vaga específica e não encontro gente qualificada para supri-la eu preciso aumentar a oferta salarial. Básico!

Marcos Fernando Dauner (Joinville, SC)

Concentração de renda

"Um bilhão de motivos para ser antibilionários" (Manuela Cantuária, 29/7). Ser bilionário é para os fracos! O negócio é ser "quaquilionário", como o Tio Patinhas!

Marco Antonio Zanfra (Florianópolis, SC)

Imposto sobre a herança, de forma progressiva como os juros que eles acumulam, já resolveria muitos problemas do mundo.

Eduardo de Mello (São Paulo, SP)

Eu respeito os bilionários que conseguiram essa situação porque tiveram uma ideia genial para proveito da humanidade. São merecedores!

Gisele Araujo (Brasília, DF)

Hábito de leitura

"Ler é ato de independência, diz Felipe Neto, que fez venda de livro explodir com clube" (Ilustrada, 30/7). Se mais gente defendesse a leitura com a mesma voracidade que ataca essa iniciativa, estaríamos em melhor momento.

Letícia Barbosa Ribeiro (Porto Alegre, RS)

Manifestação

"Fora da lei, prefeituras não têm transparência" (Editoriais, 20/7). A Associação dos Membros dos Tribunais de Contas do Brasil (Atricon) informa que realiza um programa para avaliar e divulgar a transparência das prefeituras, câmaras e Poderes estaduais e federais. O Programa Nacional de Transparência Pública (PNTP) analisará, neste ano, mais de 11 mil portais de transparência. Os Tribunais de Contas lideram pelo exemplo, demonstrando sua força institucional e compromisso com a melhoria da gestão pública. O PNTP é um catalisador para que a transparência se torne parte essencial da cultura brasileira.

Edilson Silva, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia (TCE-RO) e presidente da Atricon (Porto Velho, RO)