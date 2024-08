'Resultado fantástico', afirma leitor sobre nova vitória de Rebeca Andrade

Multicampeã

"Rebeca Andrade amplia coleção de medalhas com prata no salto em Paris" (Olimpíadas 2024, 3/8). Parabéns, Rebeca. Resultado fantástico. Para quem gosta de um esporte o que importa é o desempenho do atleta independente de ter um melhor ou pior. Já para quem gosta de troféus o que importa são medalhas com destaque para as de ouro.

Carlos Eduardo Cunha (São Paulo, SP)

Essa é a olimpíada das mulheres. Rebeca Andrade, Bia de Souza, Rayssa Leal, Larissa Pimentel, Jade, Flavinha, enfim, chegou a hora das mulheres triunfarem.

Isaias Soares de Souza (Juiz de Fora, MG)

Rebeca Andrade comemora após receber medalha de prata em Paris - Amanda Perobelli/Reuters

Violência de gênero

"Mulher sem profissão vai ser agredida pelo marido se não tomar cuidado, diz Lula" (Política, 2/8). Fala equivocada. A violência doméstica não depende da condição financeira e/ou intelectual da mulher, mas da falta de caráter do agressor.

Silvana Rodrigues Monteiro (Goiânia, GO)

O discurso me parece aproveitável, as mulheres que se ofenderem com ele estão apartadas da realidade feminina. Ofensa é ser diminuída por não ter qualificação e ter que se submeter a machismos por esta razão.

Regina Heineck (Porto Alegre, RS)

Há diversos estudos sociológicos que colocam a vulnerabilidade econômica como uma das causas de tamanha violência deles contra elas. Basta fazer uma pesquisa para compreender que nada tem a ver com machismo, mas a pura realidade.

Rodrigo Silveira (Brasília, DF)

Venezuela

"Cinco países da América Latina já reconhecem González como presidente eleito da Venezuela" (Mundo, 2/8). Essa situação eleitoral assemelha-se, por ora, com a eleição do Brasil em que a situação alegava fraude, porém absolutamente nada comprovou. Conforme as notícias nas mídias sociais, a oposição garante estar em posse de 80% das atas e que elas demonstram a vitória da oposição e, então, sem problemas, que elas sejam apresentadas imediatamente e a comunidade internacional irá pressionar o governo a repassar o cargo ao vencedor.

Luis Alberto Braga Rodrigues (Porto Alegre, RS)

Ainda que as manifestações não se devessem ao resultado das eleições, é preciso ver a situação caótica da população venezuelana empobrecida por anos de administração ineficiente; um país antes próspero e, agora, em decadência moral e financeira, que incomoda os vizinhos e o mundo, com uma multidão de pessoas perseguidas e exiladas. Só não enxerga isso os hipócritas, os de má-fé, capazes de apoiar um governo rejeitado e que já deveria ter caído fora

Gisele Araújo (Brasília, DF)