Para você, leitor, como o esporte nacional pode ser fortalecido?

Grandes campeonatos mundiais, como as Olimpíadas e a Copa do Mundo, costumam atrair a atenção e o interesse até daqueles que não têm o hábito de acompanhar esportes com frequência e, por isso, tendem a construir também uma visão, por contraste, da realidade do esporte nacional. Para os entusiastas, é o momento de torcer e sobra espaço para comentários construtivos.

O público muitas vezes questiona a falta de investimento e amparo para atletas brasileiros. Mesmo em questões para além das arenas, como o uniforme da delegação brasileira nos Jogos de Paris-2024, que foi alvo de críticas e apontado, inclusive por leitores da Folha, como descaso com os profissionais.

A ginasta brasileira Rebeca Andrade durante apresentação na barra, nas Olimpíadas de Paris - Hannah McKay/Reuters

Em medidas práticas, o que pode ser feito, na sua opinião, para fortalecer o esporte nacional? Mesmo com um povo apaixonado por esportes, o Brasil ainda não é a potência mundial esportiva que poderia ser: como mudar isso? Conte suas opiniões para a Folha neste formulário.

