'PT já está descendo a ladeira, tentando se apoiar num esquerdismo caduco', diz leitor

"Apoio de PT e Lula à farsa de Maduro é vexame histórico" (Marcos Augusto Gonçalves, 31/7). Vergonhosa as declarações do Lula, que venceu as eleições com votos dos democratas do país. O PT já está descendo a ladeira, tentando se apoiar num esquerdismo caduco. A normalidade democrática citada por Lula acolhe a ditadura de Maduro, passando com carinho a mão na cabeça do ditador. De doer.

Maria Christina de Almeida (São Paulo, SP)

Estamos entre a cruz e a espada. Não há um bom candidato de centro em quem votar. Lula acaba de perder muitos eleitores, inclusive eu.

Luis Augusto Federighi (São Paulo, SP)

"Maduro lembra Bolsonaro, que usou urnas para escalada golpista e acabou inelegível" (Política, 24/7). Aos que estão criticando o Lula, é bom não esquecer: em geopolítica, os países não têm amigos, têm interesses. Entenderam?

Egidia Leocadia (São Caetano do Sul, SP)

Esquemas ilícitos

"PF decide seguir investigação sobre Nunes e aponta suspeita de lavagem de dinheiro" (Política, 31/7). Políticos brasileiros mais parecem mafiosos.

João Mucci (Ponte Nova, MG)

PF cumprindo seu papel acordado em defesa da democracia.

Fabio Almeida (São José dos Campos, SP)

Domínio teológico

"Templo de Salomão faz 10 anos e simboliza ‘soft power’ da Igreja Universal" (Cotidiano, 30/7). Construção com padrões gregos de beleza, mas, devido a sua escala de altura e dimensões exorbitantes, consegue transformar quem passa em frente em criaturas menores bem ao estilo kafkaniano.

Vitoria Machado (Olinda, PE)

Jesus não precisa de ostentação!

José Augusto Seixas Júnior (São Paulo, SP)

Apoio escolar

"1 em cada 4 adolescentes em uma relação sofre violência sexual até os 20 anos, diz OMS" (Saúde, 29/7). Este triste cenário me faz pensar no papel que a educação formal poderia exercer para prevenir crianças e adolescentes de passarem por traumáticas experiências. Nossas escolas precisam abrir espaço à educação em sexualidade. Um currículo adaptado às necessidades e à capacidade de compreensão das diferenças etárias, com metodologias que respeitem, especialmente, a integridade moral dos nossos alunos e alunas.

Luís Fabiano dos Santos Barbosa (Bauru, SP)

Passatempo do coração

"Ui: ‘Sensação de extremo prazer vocabular, duas letras’" (Bia Braune, 28/7). Há algo encantador no ato de preencher palavras-cruzadas. Elas são, na verdade, uma metáfora perfeita para a vida e a mente humana, onde a ordem surge do caos e cada peça, não importa o quão insignificante pareça.

Alexandre Marcos Pereira (Ribeirão Preto, SP)



Animais de estimação

"Cachorro não é filho" (Becky S. Korich, 29/7). Perfeito! Finalmente alguém com coragem para dizer verdades incômodas a quem entrou nessa fantasia alucinatória do animal de estimação/exibição. Em grande parte dos casos, os cães são hoje meras projeções dos egos narcísicos de seus "tutores", ou melhor, donos.

Nelson Oliveira (Brasília, DF)

A grande verdade é que essa descrição, que obviamente é um exagero quando se trata de cachorros, também não é razoável nem mesmo para filhos. Hoje em dia, muitas crianças têm acesso fácil a tudo o que querem, o que pode não ser benéfico a longo prazo. Equilíbrio e limites são essenciais para todos, sejam pets ou seres humanos.

Silvia Berger (São Paulo, SP)

Ócio

"Férias do desejo" (Vera Iaconelli, 29/7). Fernanda Montenegro e a maneira como ela satisfaz seu desejo é para como poucos. A maioria de nós, como diz na musica de Chico Buarque, se cala com a boca de feijão.

Virgínia Oliveira (Sorocaba, SP)

A maioria se vê obrigado a multiplicar projetos para que algum emplaque. Nada é, hoje, mais precioso e raro, para a criação, do que um ruminar lento e silencioso do desejo de criação.

Leandro Saraiva (São Paulo, SP)

Manifestação

"Entidade de consumidores teme preço de energia e pede que ONS evite termelétricas" (Mercado, 29/7). O despacho de térmicas (UTEs) por razões energéticas é um seguro para evitar situações críticas de armazenamento ou racionamento. As UTEs despachadas na ordem de mérito geram quando seu custo (CVU) é menor que o da água no período crítico (CMO). Quando despachadas fora da ordem de mérito não afetam o PLD, porque é cobrado na CDE (Conta de Desenvolvimento Energético). O efeito da Resposta da Demanda é pífio: oferta de 200 MW para carga de 90 mil MW. É incrível que defendam um pré-racionamento em vez de um despacho de UTEs.

Xisto Vieira Filho, presidente da Abraget (Associação dos Geradores Termelétricos) (Rio de Janeiro, RJ)

Resposta do repórter Fabio Pupo As termelétricas despachadas fora da ordem de mérito são cobradas por meio dos ESS (Encargos de Serviço do Sistema), não na CDE. De qualquer forma, os custos de ambos são pagos pelos consumidores.