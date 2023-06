Podcast: a Marcha para Jesus e a relação de Lula com evangélicos

São Paulo

A 31ª Marcha para Jesus reuniu milhares de pessoas nas ruas de São Paulo nesta quinta-feira (8), feriado de Corpus Christi. De joelhos no asfalto, fiéis acompanharam a oração do apóstolo Estevam Hernandes, idealizador do evento. "Esta força poderosa que está aqui é a força da igreja, e contra ela as portas do inferno não prevalecerão."

A edição teve menos autoridades e um tom menos político do que a de 2022, ano eleitoral. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não compareceu, mas foi representado por seu ministro da AGU (Advocacia-Geral da União), Jorge Messias. Uma menção a Lula gerou uma vaia coletiva. Hernandes, então, interveio. O apóstolo pediu para que todos orassem pelas autoridades constituídas na nação.

O ex-presidente, Jair Bolsonaro, que foi o primeiro chefe do Executivo a ir na Marcha, não apareceu neste ano. Das figuras identificadas com o bolsonarismo, estiveram no evento o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que foi aplaudido, e o ministro do Supremo Tribunal Federal André Mendonça.

No episódio desta sexta-feira (9), o Café da Manhã trata das mensagens desta edição da marcha, do simbolismo dela para evangélicos e de como a classe política lida com o evento. São ouvidos no episódio a repórter Anna Virginia Balloussier e o cientista social e pesquisador Victor Araújo.

